「測測你是什麼形狀的人？」尋找最契合的旅伴，一起出發去旅行！

       

有人這麼說過，想要真正了解或是認識一個人，最好的方法就是跟他一起去旅行。大家或多或少都有跟朋友一起旅遊的經驗，，

有些人在日常生活中相處都很好，可一旦一起去旅行，就可能會發現一些相互無法接受的點，各種好的、壞的習慣，各種觀念上的差異等，所以很常聽到明明是好朋友、好伴侶，但旅行結束就鬧翻或是分手等。

但說實在，要找個好旅伴真的不容易，如果想知道誰才是適合自己的旅伴，就先來測驗看看自己是什麼樣形狀的人吧！隨著《2022 臺灣文博會》活動展開，官方也推出了一個「測測你是什麼形狀的人？」的心理測驗，透過 12 道題目的檢測，最後就能知道自己的形狀哦！

測驗結果裡會包含簡單的人格剖析、朋友眼中的你以及理想的生活體驗，無論最後測出來是圓是扁還是有棱有角，都可以幫你匹配出最契合的三種旅伴形狀，另外也會提供三種比較接不上頻率的形狀類型，讓你在未來旅伴的選擇上有個可以參考的依據。有興趣的朋友一起來測測看吧！

 
  • 網站名稱：測測你是什麼形狀的人？
  • 網站網址：https://shapeofyou.creativexpo.tw/index_pc.html
    •  

    網頁畫面：

    這個測驗需使用手機來操作，用電腦瀏覽器開啟的話，就會引導使用手機掃描 QR Code。開啟網頁後，按下「開始測驗」經過 12 道題目的問題，就可以看到測驗結果。大多都是 2 選 1，部份也會有更多的選項，反正就依自己的感覺來選擇就對了。



    12 道題目都答完後，輸入自己的暱稱，然後按下「生成結果」就能看到相關的解說囉！（所以，這裡有箏型、五邊形或是八角星星要一起出去玩的嗎？XD）



    在最下方可點擊「取得結果圖」，就會在新分頁中顯示一張圖片，可長按後將它保存或是分享出去。

    最後更新：08-10, 2022 下午 4:22

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