你今天放屁了嗎？「FartHero」放屁錄音日記

       

每個人每天大約平均會放 5~20 次的屁，有時無聲、有時響亮、有時無味、有時則臭翻天，與每個人的飲食習慣有很大的關係，，

你是否想知道自己今天放了幾次屁，又或這驚天動地的響屁有幾分貝？可以考慮利用「FartHero」這款放屁錄音日記 App 來一起記錄一下哦！

「FartHero」其實是有點搞笑的放屁記錄工具，但如果你真的對自己的屁很好奇的話，那麼它也可以算是很實用的工具了。它可以幫助使用者記錄自己的每一個屁，當感覺來的時候，就可以打開它把放屁的聲音錄起來，錄好後就會顯示分貝以及給予一個有趣的評價。

接著還能再透過簡單的問卷，針對該次的屁來留下一些記錄，例如是乾的還是濕的、放屁的感覺如何等，最後還能再用文字寫下特別的狀況，比方說你的屁把貓咪都嚇跑了或是讓某人生氣之類的，也可以記錄自己先前吃了什麼食物等，記錄好後還能將總評或是放屁的錄音檔分享出去唷！感覺是蠻奇葩的一款日記 App，有興趣的話可以試試。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：FartHero
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Jeroen Geurts
  • 官方網站：https://www.smartfriendsapp.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 15.4 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「FartHero」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
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    操作畫面：

    開啟程式後，點擊中間的圖示就能開始錄音，再次點擊即可停止。



    錄好後就會顯示偵測到的分貝數與評價。下方則可記錄屁的類型，接著可以用 1~5 顆星來評價自己放屁的感覺。



    如果有什麼特別的狀況或是想要記錄之前吃過什麼特別的食物，都可以再這邊用文字寫下來。最後就可以看到這次放屁的記錄卡，可以將記錄分享出去或是單純分享放屁的音檔。



    之後可到首頁左下角查看所有的放屁日記。

    最後更新：08-04, 2022 下午 4:05

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