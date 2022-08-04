「Bull-Bear」1 牛 2 熊每日猜數字遊戲

相信許多人都玩過 1A2B 的猜數字遊戲，玩法簡單，是只需要紙跟筆就能玩的雙人遊戲，，

若不想另外下載 App，只是偶爾會手癢想挑戰一下的話，可以到「Bull-Bear」這個網站來，它每天都會提供一道謎底，玩法與 1A2B 一樣，只是將 A 與 B 利用股巿裡常聽到的牛巿與熊巿來取代，當數字對、位置也對時，就會以「牛」來表示，數字對、但位置不對時則以「熊」來代表。

每回合有 10 次的猜題機會，可使用網頁中的虛擬鍵盤來輸入，也可以直接使用實體鍵盤來輸入，輸入數字後按下「Enter」鍵就能送出，正確猜出謎底的話，就會顯示你的遊戲紀錄，包含玩的次數、正確率、連勝次數等，每日半夜 12 點就會更新謎底，每天都能挑戰一回唷！

遊戲畫面：

初次開啟網站，會有遊戲教學並說明為何使用牛與熊來代表數字的正確性。按下「x」就可以準備開始猜數字囉！





可以使用下方的數字鍵來填入答案，也可以使用實體鍵盤來輸入，輸入後按下「Enter」即可送出。





送出數字後，就會依狀況在右側標示「熊」或在左側標示「牛」的圖案來代表數字的正確與否。





猜出答案或用完十次的猜題機會後，就會顯示你的遊戲統計數據。下方還有計時器，會在每日半夜 12 點時更新題目，每天都能挑戰一回哦！