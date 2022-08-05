「木魚」念經助手，自動敲、手動敲攏ㄟ賽！

一般人大概比較少有使用到木魚來念經的機會，不過若你真的有需要，手邊又剛好沒有實體的木魚可以敲時，，

就可以來試試「木魚」這款 App 啦！

「木魚」是一個模擬真實木魚的 App，點擊螢幕就能敲木魚，如果想要釋放雙手，它也有提供自動連續敲擊的功能，可以無限敲擊直到手動停止為止，關閉螢幕仍可持續使用，另外也可設定自動停止敲木魚的條件，像是指定敲擊次數或是指定停止的時間。

整體使用非常簡單，還有內建 11 種的音效可選用，不過免費版本只開放其中一種可選用，想要嘗試更多不同音效的話，可再考慮付費解鎖囉！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：木魚 軟體語言：繁體中文,英文等 開發人員：Niner Wong 官方網站：https://www.facebook.com/NinerWongAppSupport 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 11.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「木魚」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式預設自動無限敲擊，點擊左上角可進入設定。這邊就能改為「手敲」或是設定自動停止的條件，可以指定停止的日期時間或是敲擊次數。下方還可調整敲擊的間隔與偏差程度。





最下方則可選擇木魚的音色，不過免費版本沒得選，只可使用預設的音色。點擊其它的音色選項可試聽。