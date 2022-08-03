Bookmarker 使用更靈活的畫中畫網頁書籤工具

在使用瀏覽器時，有想要重覆造訪的網頁都可以透過加入書籤的方式來保存，之後打開書籤就能點擊使用。而點擊書籤中的網頁通常都會在新分頁中開啟，，

如果想不離開原本的分頁，就能開啟使用其它的網頁，可以考慮利用「Bookmarker」來取代原本的瀏覽器書籤。

「Bookmarker」是一款 Google Chrome 的瀏覽器擴充功能，可以讓使用者更有效率的使用書籤，利用類似畫中畫的方式開啟書籤中的網頁，不需離開原本的分頁就能直接開啟書籤中的網頁來使用，操作相當簡單。

除了可以手動添加書籤外，也支援書籤匯入的功能，可將手邊已有的 .json 書籤檔案直接匯入，當然也能將「Bookmarker」中的書籤匯出保存唷！下面是開發者提供的使用範例，有興趣的朋友可以一起來試試。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Bookmarker 軟體版本：0.1.0 軟體語言：英文 軟體性質：免費軟體 檔案大小：23.78KiB 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：按這裡

使用方法：

開啟下載頁後，點擊右上角的「加入 Chrome」再點擊「新增擴充功能」即可完成安裝。





記得將「Bookmarker」的圖標固定到工具列上，方便後續的使用。點擊圖標就能看到 4 個功能按鈕，分別可匯入書籤、匯出書籤、刪除書籤及添加書籤。





點擊「＋」就能將當前的網頁加入書籤。





需要使用時，點擊網頁標籤就能以畫中畫的方式開啟。點擊右側的圖示則可以新分頁開啟。





以畫中畫的方式開啟，不需跳離原本的網頁就能使用書籤中的網頁功能。





在「Bookmarker」的圖標上按滑鼠右鍵，點入「選項」即可調整畫中畫視窗的預設大小。