IMGBIN 超過百萬張去背 PNG 圖片免費下載，僅供個人使用！

「IMGBIN」是一個提供透明 PNG 圖片素材的圖庫網站，目前已有超過百萬張的圖量，所有的內容都是由使用者所上傳的，，

任何人只要註冊加入網站會員就能免費下載使用，但僅供個人使用，不允許商業使用。

圖片的類型相當豐富，主目錄就有近 40 個主題分類，包含動物、人物、建築、藝術、卡通、名人、服飾、時尚、花卉、家具、珠寶、自然、音樂、電影等，每個主題都還有細分類，讓使用者很容易就能找到想要的圖片，或者也可以使用關鍵字來更精準快速的查找。

不過免費的會員每天僅可下載 2 張圖片，若想要更無限制的使用或是獲得更多的編功能，像是 AI 去背、PNG 圖像編輯器等，可以再考慮網站所提供的付費方案，詳情可到「PREMIUM」頁面了解。

網頁畫面：

打開網頁後，就可以在首頁看到許多的去背圖片素材，可直接在上方的搜尋欄中輸入關鍵字搜尋，或者點擊左上角的「categories」切換到分類目錄。





目錄有近 40 個主題分類，點入都還有更多的小分類。





圖片的類型也很多元，有照片也有插圖可選擇，全部都是去背圖片，無論要合成還是做為配圖都很方便使用。





找到想要的圖片後，點擊右側的「Free Download」就可以下載回來。





不過下載前需要先註冊登入，可選擇使用 Google、Faceook 或 Twitter 帳號直接登入，也可以使用 Email 來註冊。