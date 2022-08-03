IMGBIN 超過百萬張去背 PNG 圖片免費下載，僅供個人使用！

       

「IMGBIN」是一個提供透明 PNG 圖片素材的圖庫網站，目前已有超過百萬張的圖量，所有的內容都是由使用者所上傳的，，

任何人只要註冊加入網站會員就能免費下載使用，但僅供個人使用，不允許商業使用。

圖片的類型相當豐富，主目錄就有近 40 個主題分類，包含動物、人物、建築、藝術、卡通、名人、服飾、時尚、花卉、家具、珠寶、自然、音樂、電影等，每個主題都還有細分類，讓使用者很容易就能找到想要的圖片，或者也可以使用關鍵字來更精準快速的查找。

不過免費的會員每天僅可下載 2 張圖片，若想要更無限制的使用或是獲得更多的編功能，像是 AI 去背、PNG 圖像編輯器等，可以再考慮網站所提供的付費方案，詳情可到「PREMIUM」頁面了解。

 
  • 網站名稱：IMGBIN
  • 網站網址：https://imgbin.com/
    •  

    網頁畫面：

    打開網頁後，就可以在首頁看到許多的去背圖片素材，可直接在上方的搜尋欄中輸入關鍵字搜尋，或者點擊左上角的「categories」切換到分類目錄。



    目錄有近 40 個主題分類，點入都還有更多的小分類。



    圖片的類型也很多元，有照片也有插圖可選擇，全部都是去背圖片，無論要合成還是做為配圖都很方便使用。



    找到想要的圖片後，點擊右側的「Free Download」就可以下載回來。



    不過下載前需要先註冊登入，可選擇使用 Google、Faceook 或 Twitter 帳號直接登入，也可以使用 Email 來註冊。

    最後更新：08-03, 2022 上午 11:08

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。