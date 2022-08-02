「Pango 1 Road」蛇形邏輯迷宮遊戲，適合 3~7 歲兒童！

       

「Pango 1 Road」是一款經老師認可的兒童遊戲，在 iOS 與 Android 雙平台都可以下載得到，簡單又富有挑戰性，，

加入故事性搭配可愛的動物角色，非常適合 3~7 歲的兒童來遊玩。

遊戲的場景來到了一座座的小島之上，在島上有鼴鼠四處挖洞，玩家的任務就是要幫助主角 Pango 來將這些洞口都堵住，利用手指來劃出路徑，沿途需要撿起被挖起的土，然後填到洞裡就能過關。

在途中還可以結交各種的動物朋友，讓可愛的小動物們與 Pango 作伴同行，另外還能有機會領取「禮物盒」，在過關時就可以拆開禮物，獲得更多的造型裝飾，之後就能到更衣室幫 Pango 做造型囉！

遊戲共有 7 個宇宙，每個都有 10 道關卡，難度會逐步的增加，不過免費版本只開放第一個宇宙可試玩，若小朋友喜歡的話，可再考慮付費解鎖所有關卡。有興趣的朋友可以下載來試試哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Pango 1 Road
  • 軟體語言：繁體中文,英文等
  • 開發人員：Studio Pango
  • 官方網站：https://www.studio-pango.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
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    遊戲畫面：

    開啟遊戲點擊按鈕就能進入宇宙列表，點擊第一個宇宙就能進入關卡挑戰！



    進入關卡就可以看到前導動畫，壞壞的鼴鼠在島上四處挖洞。



    玩家的目標就是將這些洞填補起來，使用手指幫 Pango 畫出路徑。



    畫好路徑後，按下「▶」Pango 就會開始前進。



    下方還可以按「▶▶」加速前進。



    將洞成功填補就可以過關囉！



    某些關卡裡還可以找到動物夥伴，或是禮物盒，在畫路徑時就要記得經過他們哦！



    在禮物盒中就可以獲得新的造型裝飾，到左下角的更衣室裡就可以更換造型囉！

    最後更新：08-02, 2022 下午 4:43

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