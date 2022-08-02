「下筆」在 IG 限時動態加上超有質感的繁體中文字，多種字體、模板可選擇！

       

很多人都喜歡用 IG 的限時動態來分享生活，不過若想要加點文字，IG 只在英文方面有提供比較多的特殊字體可選擇，，

中文的部份就沒有太多的變化，質感相對就少了一些。

不過只要搭配「下筆」這款 App 來使用，就可以讓你的限時動態看起來更有質感哦！它是一款由台灣團隊打造的繁體中文編輯器，擁有多種特殊繁體中文字體及設計模板，只要下筆、複製、貼上三步驟就能在 IG 限時動態加上超好看的中文字！

內建十多種的繁體中文字體，另外也開放讓使用者自行匯入更多想要的字體唷！在編輯完成後，按下複製再切換到 IG 的限時動態，就能直接貼上使用，或者透過限時動態的文字編輯器貼上一樣能將編輯好的中文字貼上，操作相當簡單，輕鬆就能讓限時動態更吸睛！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：下筆
  • 軟體語言：繁體中文,英文等
  • 開發人員：SPARKLECT CO.,LTD.
  • 官方網站：https://www.fonting.app/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 14.0 以上
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「下筆」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    初次開啟時，會有幾個簡單的操作介紹，看完即可進入主畫面。



    輸入文字後，可切換到第二個按鈕，套用各種設計模板。提供長文、短語、標題的模板可選擇，也可以自訂其它想要的設計。



    切換到「A字」就能選擇更多不同的字體。「調色盤」裡也有更多的配色可選擇。



    最後一個是可以調整字距、行距以及對齊方式。如果不是立即要使用的，可以點擊上方中間的按鈕，將目前編輯的內容儲存到「草稿區」之後再拿出來使用。



    點擊「方形」按鈕，可以循環切換背景的深淺顏色。



    編輯完成後，點擊右上角的按鈕複製，接著切換到已準備好的 IG 限時動態，就能點擊左下角的「加上貼圖」，將文字貼上使用。



    也可以在新增 IG 限時動態時，點擊上方的「Aa」，長按後選擇「貼上」，同樣可以將在「下筆」編輯好的文字貼上使用。



    程式預設會在文字右下角顯示浮水印，可以事先到「下筆」主畫面點擊左上角進入「設定」，將「下筆浮水印」關閉即可。



    若想加入更多字體選擇，可到「擴充更多字體」來匯入字體檔，下方也有推薦兩款字體 App 可以選用。

    最後更新：08-02, 2022 下午 12:34

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