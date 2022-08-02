「手機擴音器」可自動循環播放的叫賣大聲公，錄音、輸入文字皆可

       

到一些大賣場或是經過一些街邊的商店時，偶爾都可以聽到店員使用大聲公在喊著各種促銷的訊息，為了不讓喉嚨枯竭，，

有些人也會使用錄音循環播放的方式來取代，如果手邊剛好沒有可以錄音的大聲公，不妨可以試試利用「手機擴音器」這款 App 加上藍牙音響，就能創造類似的效果哦！

「手機擴音器」提供兩種方式，可以直接錄製人聲，也可以手動輸入文字讓 Google 小姐來幫你唸，錄好或輸入文字後，點擊就能開始自動循環播放，不用靠自己重複喊到破喉嚨！無論是商場促銷、街邊擺攤，還是在各種活動場合需要維持秩序等狀況，它都能派上用場！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：手機擴音器
  • 軟體語言：繁體中文,英文等
  • 開發人員：Niner Wong
  • 官方網站：https://www.facebook.com/NinerWongAppSupport
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 11.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「手機擴音器」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    開啟程式後，點擊下方的「紅色按鈕」即可開始錄音，錄完後就會出現在上方的列表中，點擊右側的「筆」可修改標題。



    點擊標題就可開始循環播放，點擊右上角的按鈕可停止。在標題上向左滑動可刪除錄音。



    在下方切換到「朗讀文本」再點擊右上角的「＋」就可以新增文字。



    之後到列表上，一樣點擊標題就能開始播放，下方還可以調整「語速」與「句末停頓」的時長。無論選擇錄音或輸入文字，在開始播放後都可以關閉螢幕繼續播唷！

    最後更新：08-02, 2022 上午 11:21

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