Vocaroo 線上錄音工具，錄完可直接分享、下載 MP3 檔！

現在想要錄音的話，電腦或手機都有提供語音錄音的工具 App 可以很輕鬆的完成，但要將錄音檔分享出去，，

就必須再多一個步驟將音檔上傳到雲端或將整個音檔透過通訊軟體傳送過去。

若想要更快、更簡單，可以考慮用「Vocaroo」這個線上錄音工具來完成，只要打開瀏覽器，加上麥克風就能進行錄音，錄製完畢後會自動產生一個專屬的網址，擁有該網址的人就能聽到錄音的內容，另外也可選擇產出 QR Code 的方式來進行分享或者選擇將音檔以 MP3 格式下載回來保存。有需要的話，網站也有提供網頁嵌入代碼可直接複製使用哦！

這個線上錄音工具操作相當簡單，還有提供消除背景噪音與自動調整音量的功能，不需註冊登入就能使用，當不需要該音檔時，也可以手動將其刪除，相當方便哦！

網頁畫面：

開啟網頁後，點擊中間的「麥克風」按鈕就能開始錄音，但初次使用需先給予麥克風的使用權限。





在錄音當中，可按下「暫停」鍵暫時停止或繼續錄音。按下「■」紅色按鈕即可結束錄音。





完成錄音後，可播放進行試聽，沒問題的話就可以按下「儲存 & 分享」。或者也可點擊按鈕重新錄製。





在下方就能選擇複製網址或產出 QR Code 分享錄音檔。另外也可下載為 MP3 檔或是將錄音嵌入網頁當中。





當不需要時，按下「刪除」就能將音檔永久刪除。





另外，網站也有提供音檔上傳的功能，點擊右上角的「上傳」就能上傳其它已錄製好的音檔，並產出專屬網址來分享唷！