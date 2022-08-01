Vocaroo 線上錄音工具，錄完可直接分享、下載 MP3 檔！
現在想要錄音的話，電腦或手機都有提供語音錄音的工具 App 可以很輕鬆的完成，但要將錄音檔分享出去，，
若想要更快、更簡單，可以考慮用「Vocaroo」這個線上錄音工具來完成，只要打開瀏覽器，加上麥克風就能進行錄音，錄製完畢後會自動產生一個專屬的網址，擁有該網址的人就能聽到錄音的內容，另外也可選擇產出 QR Code 的方式來進行分享或者選擇將音檔以 MP3 格式下載回來保存。有需要的話，網站也有提供網頁嵌入代碼可直接複製使用哦！
這個線上錄音工具操作相當簡單，還有提供消除背景噪音與自動調整音量的功能，不需註冊登入就能使用，當不需要該音檔時，也可以手動將其刪除，相當方便哦！
網站名稱：Vocaroo 網站網址：https://vocaroo.com/
網頁畫面：
開啟網頁後，點擊中間的「麥克風」按鈕就能開始錄音，但初次使用需先給予麥克風的使用權限。
在錄音當中，可按下「暫停」鍵暫時停止或繼續錄音。按下「■」紅色按鈕即可結束錄音。
完成錄音後，可播放進行試聽，沒問題的話就可以按下「儲存 & 分享」。或者也可點擊按鈕重新錄製。
在下方就能選擇複製網址或產出 QR Code 分享錄音檔。另外也可下載為 MP3 檔或是將錄音嵌入網頁當中。
當不需要時，按下「刪除」就能將音檔永久刪除。
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另外，網站也有提供音檔上傳的功能，點擊右上角的「上傳」就能上傳其它已錄製好的音檔，並產出專屬網址來分享唷！