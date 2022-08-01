「腳踏車抵家」全台 YouBike 1.0/2.0 站點合併查詢工具

       

YouBike 是許多人每天通勤中的一環，2.0 版推出後，站點更深入鄰里，，

造福了更多喜歡騎 YouBike 的使用者，而使用 YouBike 就得搭配 App 來查詢附近可租借站點的相關資訊，無論要借還是要還，事先查詢一下才不會白跑一趟。

不過官方並未將 1.0 與 2.0 合併在同一個 App，想要混搭使用就得下載兩個 App 在手機裡，切換查詢也不方便，就有一位 YouBike 的愛用者自己開發了一款「腳踏車抵家」的 App，除了將兩個版本的 YouBike 站點資訊結合在一起外，也可以查到 iBike、T-Bike、Pbike 與 K-Bike 的站點資訊哦！

預設以地圖模式呈現，資料每分鐘更新一次，以 YouBike 為例，可同時查詢兩個版本的站點，也可以只單獨查詢 1.0 或 2.0 的站點資訊。點擊站點地標就能看到詳細的可借還狀態，並可將常用的站點加入收藏，之後查詢更方便。有需要的朋友，可以參考看看唷！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：腳踏車抵家
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：Jarvis Lin
  • 官方網站：https://jarvislin.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 6.0 以上版本
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「腳踏車抵家」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
    •  

    操作畫面：

    開啟程式後，就可以在地圖上看到附近的所有站點，在上方可切換要查詢的版本，也可以使用關鍵字來查詢其它特定的站點。



    站點地標會依可借還的車輛數呈現不同的狀態，點擊地標則可展開資訊卡查看更詳細的資訊，點擊「☆」就能將常用站點收藏起來。如果比較喜歡以列表方式查看，點擊右下角的「列表顯示」即可切換。



    點擊右上角的「★」就能查看已收藏的站點。



    透過站點資訊卡下方的「分享」，就可將目前站點可借還車輛數與站點位置分享給其他的朋友囉！

    最後更新：08-01, 2022 上午 10:45

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。