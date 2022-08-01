「腳踏車抵家」全台 YouBike 1.0/2.0 站點合併查詢工具

YouBike 是許多人每天通勤中的一環，2.0 版推出後，站點更深入鄰里，，

造福了更多喜歡騎 YouBike 的使用者，而使用 YouBike 就得搭配 App 來查詢附近可租借站點的相關資訊，無論要借還是要還，事先查詢一下才不會白跑一趟。

不過官方並未將 1.0 與 2.0 合併在同一個 App，想要混搭使用就得下載兩個 App 在手機裡，切換查詢也不方便，就有一位 YouBike 的愛用者自己開發了一款「腳踏車抵家」的 App，除了將兩個版本的 YouBike 站點資訊結合在一起外，也可以查到 iBike、T-Bike、Pbike 與 K-Bike 的站點資訊哦！

預設以地圖模式呈現，資料每分鐘更新一次，以 YouBike 為例，可同時查詢兩個版本的站點，也可以只單獨查詢 1.0 或 2.0 的站點資訊。點擊站點地標就能看到詳細的可借還狀態，並可將常用的站點加入收藏，之後查詢更方便。有需要的朋友，可以參考看看唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：腳踏車抵家 軟體語言：繁體中文 開發人員：Jarvis Lin 官方網站：https://jarvislin.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：Android 6.0 以上版本 網路需求：必須連接網路使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「腳踏車抵家」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟程式後，就可以在地圖上看到附近的所有站點，在上方可切換要查詢的版本，也可以使用關鍵字來查詢其它特定的站點。





站點地標會依可借還的車輛數呈現不同的狀態，點擊地標則可展開資訊卡查看更詳細的資訊，點擊「☆」就能將常用站點收藏起來。如果比較喜歡以列表方式查看，點擊右下角的「列表顯示」即可切換。





點擊右上角的「★」就能查看已收藏的站點。





透過站點資訊卡下方的「分享」，就可將目前站點可借還車輛數與站點位置分享給其他的朋友囉！