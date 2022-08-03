「成語猜猜」填字闖關遊戲，邊玩邊學成語知識！

「成語猜猜」是一款成語的填字遊戲，基本上難度並不會太高，在 9×9 的遊戲盤中會有一些已知的文字，，

只要將下方零散的文字填入剩餘的空格中，讓每一行、每一列都能組成正確的四字成語即可過關。

童趣古風的遊戲場景設計，加上古色古香的背景音樂，玩起來有趣又輕鬆，成功過關時除了可以獲得銅錢獎勵外，也可以點擊查看該關卡出現過的成語釋義，當遇到陌生的成語時，就可以把握機會學習一下，還能將成語收藏起來，有空時就能再次複習囉！

遊戲所獲得的銅錢可以用來在遇到難關時使用，可指定一字提示，或讓程式隨機提示一格，幫助玩家可以更容易過關。當過到特定的關卡時，還可以考取功名或是升級府邸，另外還可以在酒館用各種的好酒結識新的夥伴，讓你在「成語猜猜」的遊戲世界裡不孤單！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：成語猜猜 軟體語言：繁體中文,簡體中文,英文 開發人員：Aged Studio Limited 官方網站：https://www.agedstudio.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

在遊戲盤中會有一些已知的文字，在下方將零散的文字填入空格中，全部正確即可過關。





過關時，會列出該關卡出現的所有成語，點擊即可查看它的釋義與出處。若是不熟悉的成語，可點擊「溫故知新」加入收藏，之後就能再重新複習。





遇到難題時，可以使用銅錢來購買提示，可指定或隨機一字提示。





當過到一定關卡時，就可以考取功名或是升級府邸。





之後還可以到左上角的「賓客盈門」請人喝酒結識更多的夥伴。





獲得的夥伴就會出現在遊戲的畫面中，點擊還可查看他們的相關故事哦！