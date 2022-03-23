Astral Light 超美的星空旋轉找圖解謎遊戲

在夜晚時抬起頭，就能看到點點星光，即使是在有光害的城巿裡，，

只要靜下心來仔細的觀看，星星也會一顆一顆的浮現在天邊，如果你喜歡那樣滿天星斗的美麗畫面，那麼這款以星光為主題的「Astral Light」解謎遊戲，將可以為你帶來更多美好的體驗。

「Astral Light」是一款有著許多美麗星空的解謎遊戲，每個關卡剛開始只會看到散落的星團，透過不斷的旋轉移動，就能找到隱藏在星團背後的圖案，可能是一隻北極熊、可能是一個雪人、一片楓葉，也可能是一隻巨大的鯨魚，在還沒找到答案之前，它們看起來都只是一堆散落的星星。

遊戲搭配著優美的背景音樂與音效，在遊戲時不妨戴上耳機，會更有沉浸感！目前共有超過 300 多個關卡，分佈在各種不同的主題當中，除了第一個主題開放直接遊玩，其餘的主題皆需使用星星來解鎖，而星星每天登入遊戲都可以免費獲得，也可透過觀看廣告來取得，基本上不需課金就能將所有的關卡玩個過癮唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Astral Light 軟體語言：英文 開發人員：Logisk Studio Inc. 官方網站：https://www.logiskstudio.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲後，會先進行基本的玩法教學。單指滑動就能 720 度旋轉星團。





使用兩指則可 360 度平面旋轉圖形，在下方會使用 5 個小光點來代表答案接近的程度。只有將圖形轉至正確角度才能過關。





遊戲中有許多的主題包，每個主題包都有多個小關卡可以挑戰。不過除了第一個 Starter，其餘主題都需要使用星星來解鎖。右下角可點擊「Get 300」看廣告取得 300 顆星，每天登入遊戲也可以獲得免費的星星哦！





如果轉到懷疑人生都轉不出一個所以然，可以使用右上角的提示機會，但所謂的提示，就是幫忙轉動一次星團，可是你也看不出來它在轉什麼意思的那一種，結論就是還是靠自己好自在啦！