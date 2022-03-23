「名人堂」AI 人臉辨識工具，上傳照片就能找出他的名字！

       

大家應該都有過一種經驗，那就是看著名人的照片但怎麼樣就是想不出他的名字，常常被困在記憶的鬼打牆之中，，

可是不想出來又做不了其它的事，讓人相當苦惱。現在有了「名人堂」這個人臉辨識工具，就能幫大家解決想不出名字的煩惱啦！

「名人堂」人臉辨識工具是由 PAPAGO 研勤科技推出的線上服務，只要上傳包含臉部的照片，它就能在數秒內辨識出其中的公眾人物，並標示出全名，正確率相當高，如果有辨識不出來的，使用者也可以協助手動輸入名字，來幫助後續使用者提高查出率。

圖片支援 10 MB 以下的 JPG 與 PNG 格式，一次只可上傳一張，不過若是多人合照，可一次辨識出所有的人臉，微側臉也能查，國內外名人基本上都可以找得出來，而且名人的範圍很廣，不限定在藝人明星或政治人物，反正有查有機會就是了！

 
  • 網站名稱：名人堂-臉部辨識名人
  • 網站網址：https://face8.ai/faceMaster
    •  

    操作畫面：

    開啟網頁後，點擊「上傳圖片」選取想要查詢的圖片。



    接著就會將辨識出的人臉標上名字，多人合照也沒問題！點選其中單一的人臉就可以只查看那個人的名字。



    查詢不到的人臉會以「灰框」表示，如果你正好知道他的名字，就可以協助輸入。



    就算不是正面也可以找得到哦！手邊有想不出名字的名人照片都可以來試試看。

    最後更新：03-23, 2022 下午 4:12

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