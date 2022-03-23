「Hover」不需離開原網頁，使用鼠標懸停就能瀏覽連結內容或進行 Google 搜尋！

在網路上找資料時，經常會打開一大堆的網頁，東找西尋的有時候還會多到找不到原來的主要分頁，，

若你也時常遇到這樣的狀況，可以來試試「Hover」這個 Google Chrome 的擴充功能，它能讓你的狀態下瀏覽更多的網頁資訊。

安裝後，只要將滑鼠游標懸停在網頁中的連結上，就能在浮動視窗中瀏覽連結的內容，而且不單純只能瀏覽，還可實際操作就如同一般的分頁。確定是需要的內容再將網頁以分頁開啟即可，不會再被一大堆的分頁給淹沒了。

除此之外，「Hover」還有另外兩個附加功能，可以在選取文字後，一樣使用游標懸停就能直接在浮動視窗裡看到 Google 的搜尋結果，或是按下 CTRL + SHIFT + H 的組合鍵，開啟 Google 搜尋的浮動視窗，讓你在搜尋資料上可以更加順暢有條理哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Hover 軟體版本：1.0.0 軟體語言：英文 軟體性質：免費軟體 檔案大小：217KiB 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

操作畫面：

在軟體下載頁中，點擊右上角的「加到 Chrome」，再按下「新增擴充功能」完成安裝。





之後只要將滑鼠游標停留在網頁中的連結上，就能在浮動視窗中瀏覽連結內容囉！如果確認是需要的資訊，可點擊右上角的「OPEN LINE」開啟分頁。





選取文字後，將滑鼠游標懸停在上方，也可以在浮動視窗中看到 Google 搜尋的結果。





當需要搜尋又不想跳離開原本的分頁時，按下「CTRL + SHIFT + H」就能開啟 Google 搜尋的浮動視窗囉！





如果當前的網頁暫時不需要使用這個功能，可以在工具列點擊「Hover」圖示，將「Disable hover on this site」選項開啟，就能暫停使用了。