「Hover」不需離開原網頁，使用鼠標懸停就能瀏覽連結內容或進行 Google 搜尋！

       

在網路上找資料時，經常會打開一大堆的網頁，東找西尋的有時候還會多到找不到原來的主要分頁，，

若你也時常遇到這樣的狀況，可以來試試「Hover」這個 Google Chrome 的擴充功能，它能讓你不離開原分頁的狀態下瀏覽更多的網頁資訊。

安裝後，只要將滑鼠游標懸停在網頁中的連結上，就能在浮動視窗中瀏覽連結的內容，而且不單純只能瀏覽，還可實際操作就如同一般的分頁。確定是需要的內容再將網頁以分頁開啟即可，不會再被一大堆的分頁給淹沒了。

除此之外，「Hover」還有另外兩個附加功能，可以在選取文字後，一樣使用游標懸停就能直接在浮動視窗裡看到 Google 的搜尋結果，或是按下 CTRL + SHIFT + H 的組合鍵，開啟 Google 搜尋的浮動視窗，讓你在搜尋資料上可以更加順暢有條理哦！

▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Hover
  • 軟體版本：1.0.0
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：217KiB
  • 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome
  • 軟體下載用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。
    •  

    操作畫面：

    在軟體下載頁中，點擊右上角的「加到 Chrome」，再按下「新增擴充功能」完成安裝。



    之後只要將滑鼠游標停留在網頁中的連結上，就能在浮動視窗中瀏覽連結內容囉！如果確認是需要的資訊，可點擊右上角的「OPEN LINE」開啟分頁。



    選取文字後，將滑鼠游標懸停在上方，也可以在浮動視窗中看到 Google 搜尋的結果。



    當需要搜尋又不想跳離開原本的分頁時，按下「CTRL + SHIFT + H」就能開啟 Google 搜尋的浮動視窗囉！



    如果當前的網頁暫時不需要使用這個功能，可以在工具列點擊「Hover」圖示，將「Disable hover on this site」選項開啟，就能暫停使用了。

    最後更新：03-23, 2022 上午 11:53

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