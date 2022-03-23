Freesound 音效素材分享平台，收錄超過 27 萬個 CC0 音效免費下載！

「Freesound」是一個音效素材分享平台，整體收錄超過 50 萬個音效檔，其中採 CC0 授權的就有多達 27 萬筆，全部都是由使用者所製作並上傳分享的，只要簡單進行註冊後，就可以上傳自己所製作的音效，也能自由的下載網站上的其它音效

而這些音效素材主要包含 3 種不同的授權方式，分別為 CC0、CC BY 3.0 以及 CC BY-NC 3.0，基本上個人使用都是沒有問題的，但若要運用在商業用途上，在下載時就必須特別注意每個音效的許可方式。

在尋找音效素材時，可使用關鍵字來搜尋，也可透過授權方式或是使用音檔格式、熱門標籤等來進行篩選，網站上還有提供更多不同的分類方式可方便使用者更快找到適合的音效在網站上就可以進行試聽，喜歡的話就能直接下載回來使用，各種類型的音效都有，有需要的朋友，快來挖挖寶吧！

網頁畫面：

開啟網頁後，上方都會有個每日隨機音效可以試聽，如果想要再來一個隨機音效，可在右側點擊「Give me a random sound!」右上角則可使用關鍵字來搜尋





往下拉一點，可以看到一些最近上架的音效，點擊「more」展開音效列表後，就能在網頁右側欄位中看到各種的分類方式





在音效列表中，點擊「播放鍵」就能試聽，點擊標題可進入音效主頁，在右側則可看到每個音效的授權方式





在音效主頁中可以看到更多的相關資訊，如果想要下載，可點擊右側的「Login to download」，先進行註冊登入





或者也可以先點擊右上角的「Register」使用 Email 簡單進行註冊





登入帳號後，就可以點擊「Download」將音效下載回來囉！