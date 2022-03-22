一點決勝負！「Racing Lines」比對手取得更長的線段才能獲勝！

「Racing Lines」是一款用顏色來賽跑的解謎遊戲，透過在線條圖案上佈置色點，與對手一起出發，，

玩家必須依據每個圖案的不同，思考色點的擺放位置，當比賽開始時顏色就會從色點位置開始向兩側延伸，看誰可以佔據更長的線段範圍就能獲勝！

每個關卡都有 5 回合，只要能拿到其中的 3 勝就能贏得該關卡的勝利，若失敗一回合就會在最後扣除一顆星。關卡設計了多種不同的模式，有的是需要玩家設置色點，有的則是可以清除對方的色點，有的還能截斷某條路線，阻擋對方佔據更多的線條範圍等，每一種模式的思考方式都不一樣，玩起來很有趣。

在部份的關卡中還會設置加速器只要讓自己的顏色線段先碰到了，就能跑得比對方還快！而在大多數的關卡中，還可能會遇到兩個以上的對手，該如何做才能拿到最長的線段，就非常考驗著玩家的判斷力囉！喜歡動動腦的朋友，快一起來挑戰吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Racing Lines 軟體語言：英文 開發人員：Comercial Leo de Sol SW Limitada 官方網站：https://pocketland.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

初次進入遊戲的話，會有玩法教學。跟著小手點擊，再長按畫面任一處，就能加快比賽的進度，當顏色填滿所有的線條即可進入下一步。





有時候也會出現一個以上的對手，自己的色點要擺放在哪裡，就得好好思考囉！





在關卡右上角可以設定自己喜歡的顏色。左上角則可看到能使用的道具與數量，下圖就代表只能放置一個色點，擺放後即開始比賽。





如果不小心判斷失誤，讓對手拿到更長的線段，就算失敗。不過可以觀看廣告來取得第二次的機會，或者也可以直接挑戰下一回合，只要能拿到 3 勝還是可以過關的哦！





關卡地圖十分的豐富，每一關的模式都不盡相同，有 5 種模式會穿插出現，遇到新模式時都會有相關的教學說明，不需要太擔心唷！在左上角也能看到道具提示，每一種模式的思考方式都不同，有時要防守、有時要進攻，相當有意思！