「FotoSlider」簡單好用的音樂幻燈片製作工具，內建多首音樂、多種轉場效果！

       

「FotoSlider」是一款音樂幻燈片製作工具，使用方式非常簡單，就算沒有類似的編輯經驗也能輕鬆上手！將照片選入後，，

程式就會自動加入轉場效果，將所有的照片串連起來，就算什麼都不調整，也能快速製作出一個有模有樣的幻燈片。

但如果想要有更多不同的變化，程式有內建多達 60 種以上的轉場效果，每一張照片都能套用不同的特效，當然，怕麻煩的話，也能全部一起套用同一種轉場效果。另外還能調整背景的模糊程度，或是改用單色背景來突顯照片本身。

而音樂的部份有內建多首音樂可以免費選用，也能加入其它自己喜歡的音樂來做搭配，製作出更加獨一無二的音樂幻燈片。有需要的話，還能自由調整每張照片要停留的時間，在前面加入空白片段或是打上標題字幕等，操作上都非常簡單哦！

雖然免費軟體在右下角會加入浮水印，但只要觀看廣告就能單次去除，也算是相當佛心了，有幻燈片製作需求的朋友，可以來試試看哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：FotoSlider
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：FotoPlay Video Maker
  • 官方網站：https://www.fotoplayapp.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 7.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用（內建音樂需連網下載）
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「FotoSlider」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
    •  

    操作畫面：

    開啟程式後，點擊「新建」即可從相簿中選取要使用的照片。



    選入照片後，程式就會自動加入轉場效果串接起來。點擊照片可以調整單張照片的顯示時長，長按照片則可以拖曳移動順序。下方則還有更多工具可以使用，包含分割、鏡像、旋轉等。



    點擊「轉場圖示」就能選擇其它不同的轉場特效，每一張照片都可以個別設定，也可以點擊下方的「應用到全部」套用到所有的照片上。



    在底部還有更多其它的編輯工具可以使用。包含比例的調整、背景的設定、音樂、文本，還可以利用 GIPHY 加入趣味動圖。



    音樂的部份，先點擊音軌後，在下方就能點入「替換」選擇其它的熱門音樂，也可以到「我的音樂」中選用其它自己喜歡的音樂。



    點擊照片軸左側的「＋」就能新增空白或加入其它的照片。



    點擊「文本」就可以加入標題或是字幕。有多種英文字體、樣式、花字可選用。



    而在幻燈片的最後都會有一段固定的片尾，雖然不能刪除，但下方的小字是開放使用者修改內容的。另外右下角的浮水印可觀看廣告後去除。



    最後預覽整體的效果後，就可以點擊右上角的按鈕，選擇要保存的解析度。下方有提供預估檔案大小可以參考。



    保存之後，就可以到相簿中取用。另外也會以專案的方式保存在程式中，隨時都可以再點入編輯哦！

    最後更新：03-22, 2022 下午 12:36

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