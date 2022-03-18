免費線上看！「CINETIMES」懷舊外語電影、戲劇、紀錄片、卡通片全都有！

       

「CINETIMES」是一個提供免費觀看服務的影音平台，所收集的影片類型包含各種的外語電影、戲劇、紀錄片與卡通片等，片源皆取自合法的平台，，

如 YouTube、dailymotion、Premiere 等，不需註冊帳號，直接就能線上觀看。

在網站上以電影、卡通與紀錄片做為主要分類，並以 IMDB 評分列出一些精選電影，幫助使用者更容易找出精采的影片，或者也可以用最受迎、最新上架等條件來尋找想要觀看的影片。當然，如果有特定想要觀看的影片，也能輸入片名關鍵字來查找，雖然大多數都是歷史悠久的影片，但還是可以找到一些比較近代的影片唷！

點入影片頁面就能直接開始播放，在頁面中也有針對影片列出簡介、上映（發售）日期、片長等資訊可以參考。如果想要編輯自己的片單，網站也有提供相關的服務，但就需要先行註冊，才能使用囉！有興趣的朋友可以來試試。

 
  • 網站名稱：CINETIMES
  • 網站網址：https://cinetimes.org/en/
    •  

    網頁畫面：

    在首頁上方有列出影片類型，包含電影、卡通與紀錄片，右上角則可使用關鍵字來搜尋。



    往下滑則可看到一些使用 IMDB 評分、最受歡迎、最近上架等條件的影片精選。



    點入影片就能開始觀看，也可在播放使用「全螢幕」功能，將影片放大觀賞。



    頁面下方則會有一些影片簡介與相關的資訊可以參考。若想編輯自己的「My list」或是進行投票，就必須先註冊帳號後才可以使用囉！

    最後更新：03-18, 2022 下午 2:58

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