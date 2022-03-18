「Copy All Urls」一鍵複製所有分頁網址，也可一次開啟多個網頁！

在使用 Google Chorme 瀏覽器時，大家是不是都有這種感覺，分頁就好像會無性生殖一樣，，

一個不注意就開了一堆，尤其是在收集資料的時候，一個回神可能開了十幾二十個分頁都是常有的事，如果想要將這些分頁都儲存下來，加入書籤是一個方法，另外也可以使用像「Copy All Urls」這樣的擴充功能，一鍵將所有的分頁網址都複製起來！

「Copy All Urls」能將 Google Chrome 瀏覽器當前的所有分頁網址以純文字的方式複製起來，之後就能直接貼到 txt 或其它文檔中保存，另外也可以選擇保存為 HTML、JSON 或其它的自訂格式。如果只想複製其中幾個分頁則可搭配 Ctrl 鍵來選取，使用上非常簡單。

而除了可以複製分頁網址外，它也支援一次開啟多個網頁，只要先複製好多個網址，再使用「Copy All Urls」的貼上功能，就可以一口氣將它們全部打開囉！有需要的朋友可以試試。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Copy All Urls 軟體版本：2.11 軟體語言：英文 軟體性質：免費軟體 檔案大小：128KiB 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

操作畫面：

在下載頁中點擊右上角的「加到 Chorme」再點擊「新增擴充功能」完成安裝。





之後想要保存分頁網址時，就可以點擊工具列上的「Copy All Urls」圖示，再選擇「Copy」即可立即複製所有的分頁網址，在下方還會顯示已複製的網址數量，之後就可以將網址貼到純文字檔或其它的文檔中保存。





點擊功能選單中的「Options」可以做一些調整。包含儲存格式、是否只保存選取的特定分頁、修改圖擊圖示的預設動作（複製或貼上）等。





若想要一次開啟多個網址，可先將網址在純文字檔中整理（一行一個網址）並複製後，點擊工具列上的「Copy All Urls」圖示，選擇「Paste」就能將所有複製的網址一次開啟。