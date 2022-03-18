「Copy All Urls」一鍵複製所有分頁網址，也可一次開啟多個網頁！

       

在使用 Google Chorme 瀏覽器時，大家是不是都有這種感覺，分頁就好像會無性生殖一樣，，

一個不注意就開了一堆，尤其是在收集資料的時候，一個回神可能開了十幾二十個分頁都是常有的事，如果想要將這些分頁都儲存下來，加入書籤是一個方法，另外也可以使用像「Copy All Urls」這樣的擴充功能，一鍵將所有的分頁網址都複製起來！

「Copy All Urls」能將 Google Chrome 瀏覽器當前的所有分頁網址以純文字的方式複製起來，之後就能直接貼到 txt 或其它文檔中保存，另外也可以選擇保存為 HTML、JSON 或其它的自訂格式。如果只想複製其中幾個分頁則可搭配 Ctrl 鍵來選取，使用上非常簡單。

而除了可以複製分頁網址外，它也支援一次開啟多個網頁，只要先複製好多個網址，再使用「Copy All Urls」的貼上功能，就可以一口氣將它們全部打開囉！有需要的朋友可以試試。

▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Copy All Urls
  • 軟體版本：2.11
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：128KiB
  • 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome
  • 軟體下載用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。
    •  

    操作畫面：

    在下載頁中點擊右上角的「加到 Chorme」再點擊「新增擴充功能」完成安裝。



    之後想要保存分頁網址時，就可以點擊工具列上的「Copy All Urls」圖示，再選擇「Copy」即可立即複製所有的分頁網址，在下方還會顯示已複製的網址數量，之後就可以將網址貼到純文字檔或其它的文檔中保存。



    點擊功能選單中的「Options」可以做一些調整。包含儲存格式、是否只保存選取的特定分頁、修改圖擊圖示的預設動作（複製或貼上）等。



    若想要一次開啟多個網址，可先將網址在純文字檔中整理（一行一個網址）並複製後，點擊工具列上的「Copy All Urls」圖示，選擇「Paste」就能將所有複製的網址一次開啟。

    最後更新：03-18, 2022 下午 12:39

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。