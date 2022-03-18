AI 藝術家「Artomaton」可將照片、影片變成各種不同風格的手繪畫作

       

「Artomaton」是一款可以透過 AI 技術將照片、影片轉換成手繪藝術畫的 App，只要將影像匯入後，就能自動套用，，

操作非常簡單！除了預設的油畫風格外，還有鉛筆、色鉛筆、炭筆、馬克筆等多種繪畫工具可以選用，效果都相當不錯哦！

而除了預設的狀態外，使用者還可以透過許多的調整工具讓畫作有更多不同的展現方式，例如更換不同材質的畫布，就能讓畫作產生不同的紋理效果，還可以調節線條的粗細、密度、每一筆的長度、邊緣的留白範圍，還有色彩的亮度、對比、飽和度、光線照射畫布的角度等，即使是套用同一種繪畫工具，也能描繪出獨特的畫作。

完成的畫作可以選擇單純保留靜態圖片，也可以加入繪製過程儲存為動畫影片，繪製的速度、記錄幀率、解析度都能自由調整。手邊正好有美到像畫一般的照片或影片嗎？不妨就透過「Artomaton」讓它真的變成一幅畫吧！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Artomaton
  • 軟體語言：繁體中文,簡體中文,英文,日文
  • 開發人員：yasuki watanabe
  • 官方網站：https://futurala.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 12.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Artomaton」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    開啟程式後，可在下方選擇要匯入照片或影片。這邊以照片為例，選入照片後，就會自動套用「油畫」效果。



    在下方點擊「畫筆」就能選用更多不同的繪畫工具。



    點擊「紙張」可更換不同的畫布材質。



    其它還有更多的調整工具，每一個都能動手調整看看，讓畫作展現更多不同的變化。最後可設定想要的解析度，如果要保存動畫，可設定繪圖速度與記錄幀率。



    點擊畫作右下角的按鈕可保存圖片，如果想要製作成動畫，可點擊「REC」進行錄製，錄製完畢就可以再點擊右下角的按鈕保存動畫囉！

    最後更新：03-18, 2022 上午 11:15

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