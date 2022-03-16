iPhone 花俏傳訊技能大公開！放大、縮小、撒紙花還有隱形藥水通通來！

使用 iPhone 的朋友，平常不知道有沒有在用「iMessage」傳訊息呢？你知道，現在傳簡訊竟然可以如此花俏嗎？無論是想要放大、縮小對話泡泡，，

還是加入隱形藥水、撒紙花、發出雷射光等特效，通通沒問題！

只要輸入好要傳送的內容後，長按傳送鍵就能切換到「用特殊效果傳送」的功能頁面，這個特殊效果分為兩種模式，「泡泡」的特效算是比較含蓄的，主要針對對話泡泡加入一些趣味的效果，包含震撼、放大、縮小以及隱形墨水 4 種特效；「螢幕」的話則是會將特效在全螢幕中放送，共有 8 種效果可以選擇，像是回音、聚光燈、氣球、撒紙花、放煙火等，無論選擇哪一種都可以預覽效果，再次點擊傳送鍵才會真正將訊息送出。

這些特效都相當吸睛，下回如果擔心自己傳送的重要訊息被忽略的話，不妨可以試試加入這些特效來讓訊息變得不可忽視唷！

使用方法：

打開 iMessage 輸入好要傳送的簡訊內容後，長按「↑」就能看到「用特殊效果傳送」的畫面，預設在「泡泡」模式，右側就有 4 種的效果可以選用，點擊可預覽，再次點擊「↑」即可套用特效後送出。





在上方可切換到「螢幕」模式。共有 8 種特效背景可選擇，左右滑動可換。





實際套用特效傳出的簡訊內容，大概是這種感覺，是絕對讓人無法忽視的存在。