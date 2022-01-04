「MixerBox 鬧鐘」使用 YouTube 音樂當鬧鈴聲！讓你舒服的醒來～

2022 展開新的一年，不知道大家對這一年的自己有什麼期許呢？如果太遠大的夢想覺得難以實現，不妨就從生活中做出一點小改變，，

也許就會像蝴蝶效應一般，對未來產生巨大的影響唷！

至於要從哪方面來做出小改變呢？若是經常無法準時起床、時常遲到或每天都用生命在趕路的朋友，就從調整起床時間開始吧！將鬧鐘時間提早個半小時，給自己多點掙扎的時間，或者也可以從改變鬧鈴聲下手，用各種喜歡的歌曲、悠揚的樂音來做為一天的開始，或許就能為你滿滿的能量迎接一天的挑戰！

「MixerBox 鬧鐘」就是一款可以讓我們從 YouTube 選用各種音樂來當做鬧鈴聲的鬧鐘 App，透過關鍵字搜尋可找到任何想要的音樂，無論是喜歡的歌曲 MV 還是純音樂，只要能從 YouTube 裡找到的影片，通通都能拿來當做鬧鈴聲。

鬧鐘基本的設定都與一般的鬧鐘 App 差不多，貪睡時間可自由設定時長，也有預響鬧鐘的功能，可在設定的時間前 30 分鐘開始響起，慢慢喚醒沉睡中的你，另外還有自動停止鈴聲的功能，在不方便按停鬧鐘的情況下，也不用擔心它會響到天荒地老。

「MixerBox 鬧鐘」還有提供「快速鬧鐘」功能，會在通知欄中常駐，可方便設定 15 分鐘、30 分鐘或是 1 小時的鬧鐘，想要午睡或是臨時需要一個小鬧鐘都可以快速的操作。整體上直觀好用，若想為生活帶來一點不同，可以來嘗試看看哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：MixerBox 鬧鐘 軟體語言：繁體中文 開發人員：MB Tools 官方網站：https://tw.mixerbox.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：Android 5.0 以上版本 網路需求：必須連接網路使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「MixerBox 鬧鐘」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

第一次使用程式會帶著你設定第一個鬧鐘。





接著會詢問你是否要使用 YouTube 的影片做為鬧鈴，使用關鍵字就能輕鬆的找到想要的影片囉！





選擇影片後，按左上角的「←」返回，就會詢問是否確定要設定此影片做為鬧鈴。因為播放 YouTube 影片需連網，如果鬧鐘響時沒有網路，就會使用預設音效來代替。





這樣就完成基本的設定，在下方還可以加入文字標籤，按下「儲存」即可保存設定。不過，我們還可以到右上角的「設定」裡，來調整一些個人化的項目。像是鬧鐘的音量、是否開啟震動功能、在鬧鐘響後是否要顯示「本日精選」新聞、貪睡時間、自動關閉鬧鈴時間……等。









待鬧鐘響後，就會播放所選的 YouTube 影片做為鬧鈴聲，下方可選擇貪睡或是長按關閉鬧鐘。若是重複型的鬧鐘，就會在關閉鬧鐘後顯示「本日精選」新聞，如果不需要這個服務的話，可在設定中關閉。





預設會開啟通知欄中的快速設定功能，可方便設置臨時鬧鐘，點擊需要的時間後，按下「儲存」即可。當然需要的話，也可以再進一步設定鬧鈴。





「MixerBox 鬧鐘」可保存多個不同的鬧鐘時間，點擊下方的按鈕就可以新增鬧鐘。若擔心會搞混使用目的，可善用文字標籤來做區分哦！