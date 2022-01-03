「Townscaper」網頁版免費玩！在海上點一點就能蓋房子，超療癒的時間小偷！

       

「Townscaper」是一款沒有特定玩法，玩起來超級自由的城鎮建造遊戲，在許多平台上都可以玩得到，，

像是 Steam、XBox、Swtich、iOS、Android 等，屬於付費遊戲軟體，不過如果想體驗一下輕鬆蓋房子的感覺，開發者也有推出網頁版提供免費試玩唷！本篇就帶大家透過網頁版本一起來玩看看！

它的操作方式相當的簡單，只要使用滑鼠點擊就能在海上蓋房子，隨著點擊的位置不同，將會自動判斷是要增加地面範圍還是向上蓋出更高的樓層，玩家只需要決定房子的顏色，外觀造型、屋頂是尖是平、街道上的小物件、連接海面的小階梯……等，全都由程式隨機決定，甚至還會依每一步的發展，改變原有建築物的外觀唷！

玩起來的感覺十分療癒，網站上還有提供撒消、重做的功能，萬一房子不小心長錯地方，也可以很簡單的恢復原來的模樣。另外還可調整太陽光線的位置，創造出不同的光影，隨時可以拖曳移動觀賞城鎮的不同面向，也能使用滑鼠滾輪拉近距離，欣賞更多街道、房屋上的小細節。

整個建造房子的過程超級療癒，一個不小心時間就過去了。如果想要保留目前所建造的城鎮，只要將網址完整的複製保存，下回再打開就能再繼續往外、往上打造更豐富有趣的小城鎮囉！

 
  • 網站名稱：Townscaper
  • 網站網址：https://oskarstalberg.com/Townscaper/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁後，就可以看到一個小小的島，兩棟相鄰的房子，使用滑鼠靠近房子、地面、牆面或海面，就會出現一個白色標誌，點擊就可以進行建造。



    就這樣繼續的點擊，就能慢慢的打造出一個專屬於你的小城鎮。在左邊可以選擇房子的顏色，展開右上角的設定，就可以在選單中使用撒消、重做、開啟網格或是調整太陽光的位置。



    最後別忘了，偶爾拉近距離或是拖曳調整不同的角度，停下腳步好好的欣賞小鎮的風光唷！

    最後更新：01-03, 2022 下午 4:07

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