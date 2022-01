Posted on

在台自助旅行必備!「台灣鐵道通」雙鐵、捷運、單車、公車動態查詢一次搞定!

在台灣旅行除了自己開車外,還有許多的交通工具可以選擇,需要跨縣巿的有高鐵、台鐵以及客運,,

在巿內的話,有捷運、公車,也可以租借公共自行車或是機車來代步,就算不開車也能到處走透透。

不過要更聰明、自由的運用這些大眾交通工具,掌握它們的即時動態可是很重要的,在 Google Play 及 App Store 裡都可以找到各種交通工具的相關查詢 App,選擇性相當豐富,但若要每一個交通工具就安裝一個 App,感覺好像又有點麻煩對吧!

以我個人來說,手機裡就有台鐵、公車、捷運以及 Ubike 1.0 與 2.0 這五種查詢工具,有些還只是很偶爾才會使用到,如果你手機裡也塞了一大堆的交通工具查詢 App,或許可以考慮試試這款 All in One 的「台灣鐵道通」。

「台灣鐵道通」裡包含了台鐵、高鐵、捷運、輕軌、公車以及單車的即時動態查詢功能,範圍基本上涵蓋了全台灣各縣巿,只要一個 App 就能輕鬆查詢!操作介面簡單好上手,只要有使用過類似的查詢工具,一定能無縫接軌。

台鐵、高鐵、捷運、輕軌的查詢方式都差不多,設定好起迄點、時間就能快速查詢,公共自行車的部份結合 UBike 1.0 與 2.0,可在一個列表或地圖上同時顯示兩個系統的站點與可租還狀況,除了 UBike 外,也包含台南的 T-Bike、屏東的 P-Bike 及金門的 K-Bike 查詢唷!

資訊內容相當完整,可看到票價、時刻表、路線圖,也可以查詢到即時的轉乘資訊、火車準誤點資訊等,無論是平常就需依靠大眾交通工具的通勤族,或是經常需要出差、喜歡四處旅行的朋友,「台灣鐵道通」都是一個非常棒的輔助工具哦!

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱:台灣鐵道通 軟體語言:繁體中文 開發人員:Wacc LIU 官方網站:https://taiwanrail.waccliu.tw/ 軟體性質:免費軟體 系統支援:iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求:必須連接網路使用 軟體下載 :iPhone 版本、Android 版本

操作畫面:

台鐵、高鐵的使用方式都差不多,設定好起迄點、出發或抵達的時間後,就能立即查詢可搭乘的車次。





提供的資訊相當完整,行車時間、站數、票價、到站時間等。





高鐵的話還有提供台鐵、捷運的即時轉乘資訊哦!









捷運的部份,可查詢各縣巿的捷運時刻外,也可以查詢淡海輕軌與高雄輕軌的行車資訊。





公車的話,會自動依所在位置顯示附近的站牌,也可以直接在上方手動輸入要查詢的公車路線,各縣巿的公車都可以查詢哦!





常用的站牌可以點擊右側的「❤」加入最愛,這樣就可以在「我的站牌」中快速查詢囉!





單車的部份,就會自動顯示 UBike 1.0 與 2.0 的所有站點,點擊就能在地圖上看到站點位置與更多相關的資訊。常站點也可以加入最愛,方便後續查詢。在下方「系統」的位置,可以點選切換只顯示 1.0 或 2.0 站點。





點擊左上角的縣巿名稱就可以展開列表,切換查詢其它的縣巿。