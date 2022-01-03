在台自助旅行必備！「台灣鐵道通」雙鐵、捷運、單車、公車動態查詢一次搞定！

       

在台灣旅行除了自己開車外，還有許多的交通工具可以選擇，需要跨縣巿的有高鐵、台鐵以及客運，，

在巿內的話，有捷運、公車，也可以租借公共自行車或是機車來代步，就算不開車也能到處走透透。

不過要更聰明、自由的運用這些大眾交通工具，掌握它們的即時動態可是很重要的，在 Google Play 及 App Store 裡都可以找到各種交通工具的相關查詢 App，選擇性相當豐富，但若要每一個交通工具就安裝一個 App，感覺好像又有點麻煩對吧！

以我個人來說，手機裡就有台鐵、公車、捷運以及 Ubike 1.0 與 2.0 這五種查詢工具，有些還只是很偶爾才會使用到，如果你手機裡也塞了一大堆的交通工具查詢 App，或許可以考慮試試這款 All in One 的「台灣鐵道通」。

「台灣鐵道通」裡包含了台鐵、高鐵、捷運、輕軌、公車以及單車的即時動態查詢功能，範圍基本上涵蓋了全台灣各縣巿，只要一個 App 就能輕鬆查詢！操作介面簡單好上手，只要有使用過類似的查詢工具，一定能無縫接軌。

台鐵、高鐵、捷運、輕軌的查詢方式都差不多，設定好起迄點、時間就能快速查詢，公共自行車的部份結合 UBike 1.0 與 2.0，可在一個列表或地圖上同時顯示兩個系統的站點與可租還狀況，除了 UBike 外，也包含台南的 T-Bike、屏東的 P-Bike 及金門的 K-Bike 查詢唷！

資訊內容相當完整，可看到票價、時刻表、路線圖，也可以查詢到即時的轉乘資訊、火車準誤點資訊等，無論是平常就需依靠大眾交通工具的通勤族，或是經常需要出差、喜歡四處旅行的朋友，「台灣鐵道通」都是一個非常棒的輔助工具哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：台灣鐵道通
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：Wacc LIU
  • 官方網站：https://taiwanrail.waccliu.tw/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
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    操作畫面：

    台鐵、高鐵的使用方式都差不多，設定好起迄點、出發或抵達的時間後，就能立即查詢可搭乘的車次。



    提供的資訊相當完整，行車時間、站數、票價、到站時間等。



    高鐵的話還有提供台鐵、捷運的即時轉乘資訊哦！



    捷運的部份，可查詢各縣巿的捷運時刻外，也可以查詢淡海輕軌與高雄輕軌的行車資訊。



    公車的話，會自動依所在位置顯示附近的站牌，也可以直接在上方手動輸入要查詢的公車路線，各縣巿的公車都可以查詢哦！



    常用的站牌可以點擊右側的「❤」加入最愛，這樣就可以在「我的站牌」中快速查詢囉！



    單車的部份，就會自動顯示 UBike 1.0 與 2.0 的所有站點，點擊就能在地圖上看到站點位置與更多相關的資訊。常站點也可以加入最愛，方便後續查詢。在下方「系統」的位置，可以點選切換只顯示 1.0 或 2.0 站點。



    點擊左上角的縣巿名稱就可以展開列表，切換查詢其它的縣巿。

    最後更新：01-03, 2022 上午 11:57

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