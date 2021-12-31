「哪裡不一樣」可單人玩、雙人對戰、網路競賽的找碴類遊戲

       

一般的找碴類遊戲都以單機、單人玩居多，「哪裡不一樣」則加入了雙人對戰與網路對戰模式，在親朋好友聚會時可隨時對戰一場，，

在孤單寂寞的夜裡，也能從網路上找到一起遊玩的伴！

「哪裡不一樣」同樣也提供一般的單人模式，分為多種不同的圖片主題，可從食物、風景、動物、藝術人文或選擇其它主題圖片來下手，其中更包含其他玩家所提供的圖片哦！讓你可以隨時更換不同的主題，玩起來更新鮮有趣。

雙人對戰的遊戲畫面與單人模式幾乎一樣，差別只在於兩位玩家必須在各自指定的圖片上點擊差異處才可得分，每張圖都會有 5 個差異處，由最先拿到 3 分的玩家獲勝。網路競賽則由程式隨機配對，與網路上的其他對手進行對戰，先找出所有差異處的玩家即可贏得勝利。

最後還有個挑戰模式，也是單人遊戲，但會加上時間限制，玩起來更刺激！如果手上有不錯的照片，也可上傳給製作團隊，之後也許就能在遊戲中看到它哦！喜歡找碴的朋友一起來玩吧！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：哪裡不一樣
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：AVECTOR TECH CO., LTD. / MrOwlgame Studio
  • 官方網站：https://www.mrowlgame.app/OWL/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 4.1 以上版本
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    遊戲畫面：

    初次進入遊戲，可設定自己的暱稱。接著就可以進入主畫面，點擊中間的圖示就可以進入遊戲選單啦！



    一般模式裡又分為多種不同的圖片主題，可依喜好來選擇。



    每個主題裡都有多個關卡，依挑戰所花費的時間，會給予對等的星數。在圖片中尋找兩者的差異處，點擊即可圈選，每關有五次錯誤的機會。



    過關後，就可以再繼續下一關。如果覺得看不太清楚，可以使用兩指斜拉放大，真的找不到的話，右上角還有「放大鏡」可以幫忙指路哦！



    雙人模式的遊戲畫面沒有什麼太大的不同，不過第一位玩家需在上面的圖片點擊差異處，而第二位玩家則要在下面的圖片點擊，這樣才會正確算分，畫面上也會使用不同的顏色來代表不同的玩家。最先拿到 3 分的人即可獲勝。



    網路競賽會由程式在網路上為玩家隨機配對，找到對手後就會立即展開遊戲，最先找出所有差異點的人獲勝。



    挑戰模式則會加上時間限制，需在 6 分鐘之內找出所有的差異點。



    最後，如果你也想貢獻一張自己的照片用來製作關卡的話，可點擊上方的按鈕拍照或由相簿選取照片。調整好要使用的範圍後，按下右上角的「✓」再按下「○」，即可將圖片上傳囉！

    最後更新：12-31, 2021 下午 1:54

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