「愛塔羅」有多種占卜牌陣，每日運勢、感情、財運、工作、選擇困難通通可以算！

       

你是熱愛算命占卜的朋友嗎？每天出門前都要看一下每日運勢才安心？那麼「愛塔羅」絕對是你手機裡必須存在的 App！它是一款完全免費的塔羅占卜工具，使用正統的 78 張偉特牌，在任何需要時刻都可以直接打開來算一下！

提供包含聖三角、吉普賽十字、六芒星、鑽石、要素展開、三選一等 9 種最常見的牌陣，，

無論是要算今日運勢、感情、工作、人際、財運還是有難以決定的困擾，通通都可以透過塔羅來獲得一些靈感與方向。

使用者需自洗牌與選牌，每張塔羅牌的都有附上解析，就算沒有占卜老師在一旁協助，也能參考文字解說自我分析，不過也有一些使用者反饋認為解析的文字過於簡短，但其實很多時候，占卜只是給我們一個方向，實際上要如何理解就真的是因人而異了，也才會有人覺得準，有人覺得不準的狀況發生。

如果你本身除了占卜外更想深入的學習塔羅相關的知識，那麼就更應該下載「愛塔羅」啦！其中的「塔羅事典」裡，會針對每一張牌解說它的正位與逆位牌義，也有關於各種牌陣的說明、塔羅的起源與問卜要領等解說，對於初學者來說是相當不錯的輔助學習工具哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：愛塔羅
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：AVECTOR TECH CO., LTD.
  • 官方網站：https://www.itarot.app/Web/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 4.1 以上版本
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
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    操作畫面：

    開啟程式就可以看到各種的占卜主題。「今日運勢」的部份，只需要抽一張牌即可。左右滑動可看到更多其它的牌。



    選出牌後，點擊就能查看相關的說明。



    若選擇其它的占卜主題，就會有多種不同的牌陣可以選擇，接著會讓使用者進行洗牌、默念心中的問題，再抽牌看解說。因為是免費軟體，所以難免都會有廣告出現，有時會在洗牌後出現，有時會在選擇牌陣後出現，時間點不一定，秒數通常都很短，偶爾也會有較長的廣告影片，很在意廣告的朋友，就請自行斟酌囉！



    在「塔羅事典」裡，有準備了許多與塔羅相關的知識單元，包含塔羅牌義、牌陣說明、塔羅起源、問卜要領等。對初學者來說很有幫助哦！

    最後更新：12-31, 2021 上午 11:53

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