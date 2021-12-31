[iPhone 使用技巧] 免儲存！拖曳即可分享 Safari 網頁中的多張圖片

使用 iPhone 在 Safari 瀏覽網頁時，如果想要分享網頁中的某張圖片，可以直接長按圖片後再選擇分享方式，，

也可以很方便的將圖片保存到相簿中，但若有多張圖片想要分享或保存的話，就必須重覆上述的動作來達成。

其實這邊有個隱藏的使用技巧可以告訴大家，只要透過拖曳與幾個點擊的動作，就能一次儲存或分享網頁中的多張圖片哦！不過單純用文字說明，應該會有點難懂，下面我們就搭配圖片來一起了解一下吧！

操作方式：

假設我們想要分享下面網頁中的兩張圖片，首先將其中一張圖片先長按後拖曳到其它的地方，讓它變成縮圖狀態後先不放手，接著用另一隻手逐一點擊其它想要分享或保存的圖片，此可時可看到縮圖上會出現藍色的數字，代表已選取的圖片數量。





請注意，拖曳著圖片縮圖的手，全程都不能放。接著繼續使用另一隻手，操作開啟其它要分享的 App 或相簿。以相簿為例，開啟後就可以將圖片移動到相簿空白處，當右上角顯示為「綠色 +」後，就可以放手，此時所選的圖片就會保存到相簿中。





透過其它的 App 來分享也一樣，將按著不放的圖片縮圖拖曳到 App 畫面中，右上角顯示為「綠色 +」後，就可以放手，圖片即會顯示在輸入框中，再按下送出即可分享！