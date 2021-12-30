日文漢字讀音手寫查詢工具～「漢字読み方手書き検索辞典」

       

在學習日文的過程中，一定會遇到許多的漢字，而日文的漢字又有分為「訓讀」及「音讀」兩種不同的發音，，

像「人」的訓讀就念成「ひと」，音讀有時念「じん」，有時則念「にん」，你是否曾對這些漢字的讀音感到困惑呢？

這邊就來介紹給大家一個日文漢字讀音的查詢工具—「漢字読み方手書き検索辞典」，透過手寫的方式，就可以輕鬆的查詢各種漢字的訓讀及音讀發音，目前收錄約有 9,400 個漢字及近 18 萬個熟語，還有提供線上字典可更進一步查詢相關的資訊。

所有查詢過的字詞都會被保存在歷史紀錄中，可方便再次查看，不需重覆手寫查詢。使用方式很簡單，而且完全免費，有日文漢字讀音查詢需求的朋友可以下載來試試。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：漢字読み方手書き検索辞典
  • 軟體語言：日文
  • 開發人員：Flipout LLC
  • 官方網站：https://twitter.com/flipoutllc
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 6.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    操作畫面：

    初次開啟程式會有使用教學動畫可以看，按下方的按鈕即可進入使用。



    直接在畫面中用手寫的方式寫下欲查詢的漢字，在下方就能看到待選字。



    選取要查詢的漢字後，就可以在上方看到它的音讀與訓讀發音，點擊右側的箭頭可展開查看更多資訊。下方也會再出現其它更多的延伸字詞可查詢。



    點擊右上角的「WEB 辞書」則可連結開啟線上日文字典，查看更多相關的說明。



    點擊右上角的圖示，可開啟歷史查詢紀錄，可點擊曾查詢過的漢字、字詞再次查看相關的內容。



    點入左上角的「設定」，在「WEB 辞書」的部份，還有另外兩個線上字典可以選擇。

    最後更新：12-30, 2021 下午 4:13

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