「Image to Cartoon」效果超級棒的照片卡通化頭像產生器

「Image to Cartoon」是一款可以保留更多照片人物原始特色的卡通化頭像產生器，上傳照片後，在 5 秒內就能自動將照片中的頭像轉換為卡通風格，，

並進行去背合成到各種可愛的卡通角色上。

支援 jpg、png 以及 jpeg 格式，上傳的照片最大不可超過 5000×5000，產出的頭像提供 250×250 及 1080×1080 兩種尺寸可下載，使用上完全免費唷！上傳的照片會在 3 小時內自動刪除。

不過在使用上有個小 tips，因為產出的頭像只會擷取一個正方形的範圍，所以原始照片中的頭像若是短髮或紮起來的狀態，會有更好的合成效果，長髮披肩的話，合成時看起來就會比較奇怪，但若沒有要下載合成的圖像就沒有這個問題囉！提供給各位參考。





網站名稱：Image to Cartoon 網站網址：https://imagetocartoon.com/

網頁畫面：

開啟網頁後，直接將照片拖曳到右側的方框中或是點擊「Upload an Image」上傳照片。





數秒後就可以在下方看到轉換後的卡通頭像與各種合成圖，每張圖片下方都可以選擇要「Download」下載小圖或是「Download HD」下載大圖。這邊就可以看到前面所提到的，長髮頭像在合成到其它的情境圖中時，髮型就會是很大的敗筆。









無論選擇下載小圖或大圖，都會在新分頁中打開，再使用滑鼠右鍵點擊選擇「另存圖片」就能將其保存下來。