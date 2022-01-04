「Tiny Room Stories」質感、劇情都滿點的偵探解謎遊戲

「Tiny Room Stories」是一款結合密室逃脫與任務解謎的複合型遊戲，在遊戲劇情當中，玩家化身為一名私家偵探，，

在收到父親的求助信後，前往紅崖小鎮，在各種不同的場景之中，尋找線索並解開各種謎題！

開發者將遊戲關卡設計成像一本故事書一樣，每個章節都有一個主題，並會搭配一些文字描述來引領玩家走進故事的情境中，透過序言的小謎題進行基本的玩法教學，翻篇進入第一章節時，才會將遊戲的主導權交給玩家來掌控。

每個章節都會有一個主場景，而這些場景全都是 3D 立體的，設計十分精緻，透過左右滑動可以切換不同的視角，在不同的角落、牆面也藏著各種不同的線索與機關，必須仔細的觀察與搜索，才能順利解開謎題並推動劇情的發展。

謎題設計的很有巧思，而且機關重重，如果不慎卡關，只要透過觀看廣告就能獲得提示，不用擔心會無法繼續走下去。遊戲章節相當多，不過僅開放前面幾個章節可以免費體驗，如果喜歡的話，可再考慮付費解鎖所有的章節唷！喜歡解謎遊戲的朋友，快來一起試試吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Tiny Room Stories: Town Mystery 軟體語言：簡體中文,英文……等 開發人員：Kiary games 官方網站：https://tinyroom.kiarygames.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 5.1 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

點入「開始遊戲」就會從序言引導玩家進入故事劇情，並透過 step by step 的教學，讓玩家熟悉遊戲的介面操作。











跟隨著畫面上的指示來操作，就可以逐步找到任務需要的物品囉！









順利完成序言的教學後，就可以進到第一章，每個章節都會有一些劇情說明，接著就由玩家自行在場景中四處尋找線索進行解謎。











場景相當豐富，旋轉不同角度也可以看到場景的不同面向，如果遇到卡關的狀況，可以點擊左上角的「?」透過觀看廣告就可以取得提示。（若離線玩，可跳過廣告直接獲得提示哦！）