「迷你水族：熱帶魚缸」超真實的養魚體驗，等著被療癒吧！

       

養魚這件事可大可小，有人會在家裡擺上一個大魚缸，養像紅龍那樣高級的觀賞魚，，

也有一些上班族會在辦公桌上用迷你的小魚缸來養些像是孔雀魚、鸚鵡魚等小小隻的可愛觀賞魚，不過無論養什麼魚都會需要花費時間與金錢來照顧。

如果想更無負擔的體驗養魚的感覺，也許你可以考慮下載「迷你水族：熱帶魚缸」。這款 App 讓使用者就像在手機裡放了個迷你的小魚缸，不僅畫面精緻擬真，每條魚都活靈活現的，在水裡悠游的姿態都超級自然，就像真的魚一樣。

每天只需要照顧一次，包含餵食以及清潔魚缸，完成照顧的動作就可以獲得 G 幣獎勵，累積足夠的 G 幣還可以用來購買更多不同的魚種或是解鎖新的背景與音樂，你的魚缸將會越來越熱鬧。不過就算忘記照顧牠們也沒關係，牠們依然會活得很好，自由的在水裡游來游去，光是看著就超級療癒，很適合想養魚但現實不允許或是單純需要舒壓的人來玩哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：迷你水族：熱帶魚缸
  • 軟體語言：英文,日文,法文,韓文
  • 開發人員：KAZUYA OKUYAMA
  • 官方網站：https://kyucon.com/ma/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 11.0 以上 / Andorid 5.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
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    操作畫面：

    初次打開魚缸會有小小的說明，接著會教玩家如何清潔與餵食。只要在螢幕上滑動就能將玻璃上的青苔污垢清掃乾淨。



    接著點擊就能丟入一些魚飼料。上方會顯示目前魚缸的清潔度與小魚們的飽腹感，隨著清潔與餵食，數值也會有變化。



    打掃完、餵食完，接下來就是看著牠們游來游去放空的時間啦～下方的「Clock mode」可在畫面上顯示日期與時間，放置在桌面當桌上鐘也很不錯。



    每天照顧小魚們，就能獲得一些 G 幣獎勵，到「Shop」裡也可以看更多廣告來取得 G 幣，之後就能用來購買更多的小魚或是解鎖背景與音樂。



    在「Options」裡，可調整魚的數量、日期時間格式等設定。

    最後更新：12-16, 2021 下午 2:22

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