「App Wish List」輕鬆打造自己的限時免費 App 追蹤清單！

App Store 裡有成千上萬的 App 提供使用者們來選擇下載，其中有可以免費下載的佛心 App，也有許多功能強大、設計精美的付費 App，，

雖然 App 的價格大多都不會太貴，但如果可以等到限時免費的機會，也算是可以為生活帶來一點小確幸。

但限時免費的機會難得，有時候一閃即過，如果沒有經常去注意的話，很容易就錯過了，所以這邊就要來為大家帶來一個可以幫忙追蹤 App 價格波動的「App Wish List」，安裝後，在 App Store 裡使用分享功能，將欲追蹤的 App 分享給它後，就可以輕鬆將 App 加入追蹤清單中。

之後，只要清單中的 App 有降價或更新時，就會顯示通知，讓你不再錯過限時免費的機會！還可在「App Wish List」中使用分享功能，將限免的 App 分享給朋友唷！可追蹤的 App 數量沒有限制，程式本身也沒有安插任何的廣告且完全免費，快來一起打造屬於自己的限時免費追蹤清單吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：App Wish List 軟體語言：英文 開發人員：Eric Brown 官方網站：https://www.ericjasonbrown.com/app-wish-list/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 11.4 以上 網路需求：必須連接網路使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「App Wish List」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

安裝好後，可直接到 App Store 找到想要追蹤的 App，然後點擊右側的「分享」按鈕，將選單移至最右側，點入「更多」。





然後點擊右上角的「編輯」，拉到清單最底部，找到「App Wish List」，點擊前方的「+」，將其加入喜好項目中。





可以拖動右側的「三」來移動位置，最後按下「完成」。之後就可以在選單最前面點選「App Wish List」將 App 加入追蹤清單囉！





之後打開「App Wish List」就可以看到所有追蹤中的 App。最後還有一個需要設定的地方，點入左上角的設定，「Region」預設為美國，記得要來改為所在地區唷！





另外「Notifications」裡可以設定要接收的通知類型。





若有不錯的 App 限時免費，點擊就可以分享給其他的朋友知道囉！