「App Wish List」輕鬆打造自己的限時免費 App 追蹤清單！

       

App Store 裡有成千上萬的 App 提供使用者們來選擇下載，其中有可以免費下載的佛心 App，也有許多功能強大、設計精美的付費 App，，

雖然 App 的價格大多都不會太貴，但如果可以等到限時免費的機會，也算是可以為生活帶來一點小確幸。

但限時免費的機會難得，有時候一閃即過，如果沒有經常去注意的話，很容易就錯過了，所以這邊就要來為大家帶來一個可以幫忙追蹤 App 價格波動的「App Wish List」，安裝後，在 App Store 裡使用分享功能，將欲追蹤的 App 分享給它後，就可以輕鬆將 App 加入追蹤清單中。

之後，只要清單中的 App 有降價或更新時，就會顯示通知，讓你不再錯過限時免費的機會！還可在「App Wish List」中使用分享功能，將限免的 App 分享給朋友唷！可追蹤的 App 數量沒有限制，程式本身也沒有安插任何的廣告且完全免費，快來一起打造屬於自己的限時免費追蹤清單吧！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：App Wish List
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Eric Brown
  • 官方網站：https://www.ericjasonbrown.com/app-wish-list/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 11.4 以上
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「App Wish List」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    安裝好後，可直接到 App Store 找到想要追蹤的 App，然後點擊右側的「分享」按鈕，將選單移至最右側，點入「更多」。



    然後點擊右上角的「編輯」，拉到清單最底部，找到「App Wish List」，點擊前方的「+」，將其加入喜好項目中。



    可以拖動右側的「三」來移動位置，最後按下「完成」。之後就可以在選單最前面點選「App Wish List」將 App 加入追蹤清單囉！



    之後打開「App Wish List」就可以看到所有追蹤中的 App。最後還有一個需要設定的地方，點入左上角的設定，「Region」預設為美國，記得要來改為所在地區唷！



    另外「Notifications」裡可以設定要接收的通知類型。



    若有不錯的 App 限時免費，點擊就可以分享給其他的朋友知道囉！

    最後更新：12-16, 2021 上午 11:47

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。