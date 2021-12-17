SimpleUndoRecents 可快速找回「已關閉分頁」的工具

       

使用 Google Chrome 瀏覽器瀏覽網頁的過程中，經常會打開許多分頁，也會關掉許多的分頁，，

有時候又會需要找回某個已關閉的分頁，雖然 Google Chrome 本身有提供歷史記錄功能可以找回那些最近關閉的分頁，不過打開的方法是有那麼一咪咪的麻煩。

如果你經常會需要找回已關閉的分頁，可以考慮安裝「SimpleUndoRecents」這款擴充功能，它可以幫助使用者更容易更快速的還原已關閉的分頁。完成安裝就可以將它固定在工具列上，點擊就能展開最近關閉的分頁清單，還會顯示已經關閉了多長時間，點擊就能立即還原。

同時它也支援切換顯示不同設備的已關閉分頁清單，基本上就是將原本瀏覽器的歷史記錄搬到了工具列上，更方便使用。另外，還提供多種的自訂項目，例如你可以取消顯示關閉時間、加入網址、增加更多的顯示筆數，或是調整快顯視窗的寬度等，讓你可以將清單調整成最符合需求的樣子，有需要的朋友參考看看吧！

▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：SimpleUndoRecents
  • 軟體版本：1.0.3
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：60.67KiB
  • 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome
  • 軟體下載用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。
    •  

    使用方法：

    開啟下載網頁後，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」完成安裝。



    接著點擊工具列上的「拼圖」圖示，找到「SimpleUndoRecents」點擊右側的「圖釘」將其固定到工具列上。



    之後需要還原已關閉分頁時，只需點擊工具列上的「SimpleUndoRecents」圖示，就能展開快顯視窗，看到由近至遠的已關閉分頁清單，預設會顯示網頁名稱及關閉時間，點擊上方的「這台 PC」就可以切換顯示不同的設備記錄。



    如果想要調整快顯視窗的外觀及顯示內容，可在「SimpleUndoRecents」圖示點擊滑鼠右鍵，進入「選項」。



    這邊就可以依個人的喜好來做各種的調整囉！

    最後更新：12-17, 2021 上午 11:21

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