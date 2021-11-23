「Img.Upscaler」可批次處理的 AI 圖片放大工具，4 倍放大不失真！

要把大圖縮小很容易，但要把小圖放大可不簡單，因為直接將圖片放大的話，，

畫質會令人慘不忍睹，各種的模糊、各種的失真全都表露無遺。如果本身沒有精練修圖的技巧，就來試試你傻瓜他聰明的「Img.Upscaler」吧！

「Img.Upscaler」是一個透過 AI 技術放大圖片的線上工具，每回最多可處理 10 張 圖片，只要會將圖片上傳就能使用，放大後不格化、不失真，處理速度快，無論是動漫插圖還是人像、動物等，放大後的效果都相當不錯，細節也能處理的盡善盡美。

支援 PNG 與 JPG 格式，檔案最大不可超過 5MB，最大尺寸可達 4000×4000，除此之外使用上沒有太多的限制，不需註冊帳號，也沒有使用限額，上傳後的照片會在 24 小時後自動刪除。要說缺點的話，就是雖然可以批次上傳 10 張圖片，但是下載還是得一張一張來，實在有點微妙，但臨時需要的話還是很棒的工具唷！





網頁畫面：

開啟網頁後，將要放大的圖片直接拖曳到方框中，或是點擊「Drag or Drop」從電腦中選取圖片。





上傳圖片後會列在下方，可點擊「Start」各別處理單張圖片或點擊下方的「START ALL」全部一起處理。





完成後，就可以點擊右側的「Download」各別在新分頁中開圖片，再使用滑鼠右鍵的「另存圖片」將其保存下來。