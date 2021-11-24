Cheeky Palettes 網頁用色預覽工具，選定兩色即可在網頁上查看實際配置效果！

       

當缺乏配色靈感時，網路上有許多調色盤工具可以提供協助，但是往往取得喜歡的配色組合後，，

並無法直接確定它們實際運用在網站上會是什麼模樣，有些顏色搭起來好看，可是也許不適合使用在網頁中，於是「Cheeky Palettes」這個網站就誕生了。

「Cheeky Palettes」是可以與各種調色盤工具搭配使用的網頁用色預覽工具，只要輸入主色與次要色，它就會自動產生 Tailwind 色調，並套用在各種預設好的網頁項目當中，包含主視覺及各種說明欄位，只要將滑鼠游標移動到特定項目上就能看到它所選用的色調，如果不喜歡某個色調還可單獨手動調整成其它的顏色。

每個項目都還有提供亮色與暗色兩種模式，可分別切換查看它們之間的差異。當確定目前的配色都符合需求後，就可以直接複製 CSS 程式碼來使用，也可以複製某個色碼來運用到設計當中。對於網頁設計人員來說，是一個很實用的輔助工具。

 
  • 網站名稱：Cheeky Palettes
  • 網站網址：https://cheekypalettes.com/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網站後，在左側邊欄中設定「Primary Colour」以及「Secondary Colour」，可手動輸入色碼，也可以點擊右邊的「色票」圖示展開選色器。



    設定好後，按下「Create theme」就可以將選色立即套用到整個網頁中。



    在右側的預覽畫面中，每一個項目區塊右上角都會有個開關，可以切換亮/暗色模式。



    往下滑還可以看到更多不同的運用。



    將滑鼠游標移動到項目上，就可以看到它所使用的顏色，如果不喜歡當前的顏色，也可以在左側找到對應的用色並點擊右邊的「色票」圖示展開選色器，重新設定想要的顏色。



    如果想要來點配色的靈感，可切換到「Get inspired」，站長在這裡提供了八款的顏色建議，點擊其右側的「眼睛」符號，就能立即在網站中查看效果。

    最後更新：11-24, 2021 上午 11:12

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