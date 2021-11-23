線上版「成語填字遊戲」5000 道題組，讓你玩都玩不完！

       

以前在報紙上都會有一些填字遊戲可以玩，咦？還是現在也有？因為很久沒看報紙了，真的不太清楚。總之，，

那些報紙上的小遊戲，其實真的蠻有趣的，而且很燒腦，因為是報紙，所以除了原有的橫縱向提示外，其它就只能靠自己來思考，不像現在很多手機上的填字遊戲，還可以從候選字中找線索，也有一字提示可以使用，若不偷看報紙上的答案，搞不好一個遊戲可以玩上一整天呢！

如果你想要再次回味那種靠自己完成填字遊戲的成就感，可以來玩玩這個網頁版的「成語填字遊戲」，它算是比較接近報紙上的玩法，一樣會提供橫縱向的提示，但不會有任何的候選字，所有的答案都必須自已手動輸入，老實說，沒有候選字的幫忙，頓時覺得自己的成語退步好多，光靠原有成語釋義的提示真的會有種腦袋空空的感覺。

不過若真的連一個答案都想不出來也不要灰心，它畢竟不是報紙，線上遊戲給提示還是可以的，有單字及單詞提示可以選用，可以自己選定要顯示哪格的答案，全部都填寫完畢後，就可以進行檢查，有任何的錯字都會立即標示出來。目前共有 5000 種的題目組合，可以讓玩家們玩得盡興哦！

 
  • 網站名稱：成語填字遊戲
  • 網站網址：https://cw.holyfree.net/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁後，點擊右上角的「▶」即可展開新遊戲。



    在右側就可以看到橫向與縱向的提示，點擊左側的格子就會自動標示出對應的提示內容。



    若實在半個成語都想不出來的話，可展開右下角的「選單」，可使用單字或單詞提示。



    將答案都填寫完畢後，點擊「✓」就可以進行檢查，有錯的地方就會以紅色三角形標示，全都答對則會出現一個大大的「✓」。

    最後更新：11-23, 2021 下午 12:31

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