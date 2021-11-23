無法像對穿腸那樣信手捻來皆押韻嗎？「真好韻」給你滿滿的靈感！

       

說到押韻就讓人想起電影《唐伯虎點秋香》裡人稱對王之王的對穿腸，在劇中與華安也就是唐伯虎有一段超級經典的對聯比試，雖然最後被比得口吐鮮血，，

但不得不說，兩人對的可是相當的精采！

現實生活中的你也想押韻但就是苦無靈感，押不出來嗎？那就快下載「真好韻」來找找靈感吧！它是一款支援繁體中文的押韻搜尋程式，可以快速查找押韻的字詞，只要輸入想要查找的字詞，就能立即搜尋找出單押、雙押、三押、四押的字詞。

目前的辭庫有多達三十二萬個詞彙，包含歌詞、唐詩、宋詞、古文……等，每次搜尋會顯示 30 筆結果，如果從中都沒有看到適合使用的字詞，還可以再手動換一組。程式也有提供隨手寫詞的功能，當靈感乍現的時候，就能立即將它們記錄下來囉！除了在 iOS 與 Android 雙平台可下載外，官網上也有提供押韻字詞的搜尋服務，有需要押韻的朋友，可以來試試看。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：真好韻
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：力客思軟體
  • 官方網站：https://www.easy-rhyme.ga/index.html
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 8.0 以上 / Android 4.1 以上版本
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    操作畫面：

    在上方的搜尋欄中輸入想要查詢的字詞，選擇想要查詢的類型後，按下鍵盤上的搜尋按鈕，就可以看到搜尋結果。如果沒有看到適合的，可點擊「換一組」取得更多的字詞建議。



    當有靈感的時候，就可以直接向左滑或點擊右上角的「筆」切換到「隨手寫詞」的功能，點擊右下角的「+」就能輸入標題與內文囉！

    最後更新：11-23, 2021 上午 11:05

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。