無法像對穿腸那樣信手捻來皆押韻嗎？「真好韻」給你滿滿的靈感！

說到押韻就讓人想起電影《唐伯虎點秋香》裡人稱對王之王的對穿腸，在劇中與華安也就是唐伯虎有一段超級經典的對聯比試，雖然最後被比得口吐鮮血，，

但不得不說，兩人對的可是相當的精采！

現實生活中的你也想押韻但就是苦無靈感，押不出來嗎？那就快下載「真好韻」來找找靈感吧！它是一款支援繁體中文的押韻搜尋程式，可以快速查找押韻的字詞，只要輸入想要查找的字詞，就能立即搜尋找出單押、雙押、三押、四押的字詞。

目前的辭庫有多達三十二萬個詞彙，包含歌詞、唐詩、宋詞、古文……等，每次搜尋會顯示 30 筆結果，如果從中都沒有看到適合使用的字詞，還可以再手動換一組。程式也有提供隨手寫詞的功能，當靈感乍現的時候，就能立即將它們記錄下來囉！除了在 iOS 與 Android 雙平台可下載外，官網上也有提供押韻字詞的搜尋服務，有需要押韻的朋友，可以來試試看。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：真好韻 軟體語言：繁體中文 開發人員：力客思軟體 官方網站：https://www.easy-rhyme.ga/index.html 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 8.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求：必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

在上方的搜尋欄中輸入想要查詢的字詞，選擇想要查詢的類型後，按下鍵盤上的搜尋按鈕，就可以看到搜尋結果。如果沒有看到適合的，可點擊「換一組」取得更多的字詞建議。





當有靈感的時候，就可以直接向左滑或點擊右上角的「筆」切換到「隨手寫詞」的功能，點擊右下角的「+」就能輸入標題與內文囉！