[限時免費] Dot.Line 超經典的圍地盤遊戲，三種難度與電腦鬥智！

以前小時候很常玩一些紙筆遊戲，只需要使用到紙與筆就能進行，最常玩的大概就是井字遊戲、賓果、找數字、劃圈、圍地盤、1A2B 猜數字等，，

現在回想起來，就算是這樣簡單的遊戲也令人玩得不亦樂乎，這是現在生活幾乎被 3C 產品填滿的小朋友無法體會到的快樂。

「Dot.Line」就是紙筆遊戲中的圍地盤遊戲，也有人稱它是點格棋，不過用圍地盤這個稱號，比較有符合小朋友的感覺！XD 遊戲分為簡單、中等與困難三種難度，也可以根據自己的喜好或可遊玩的時間來調整格子的總數，格子越少，遊戲的進行速度就越快。

這三種難度對手的人設蠻有趣的，簡單的對手是一個受過教育的猴子，只知道最基本的規則；中等的對手則是一位聰明的新手，很會玩但並不會制定策略；而困難度最高的對手則是一名經驗豐富的玩家，知道如何制定戰略，但若你的技巧高超，還是可以讓它走入你的陷阱當中唷！

兩人輪流開始遊戲，透過點擊就能劃上自己的線，先將格子圍住就能取得該格的所有權，遊戲到最後，看哪一方的格子多就能贏得最終的勝利！如果你想回味一下這款簡單卻很有挑戰性的遊戲又找不到另一個真人可以跟你玩的話，就來這裡讓電腦陪你一起鬥智吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Dot.Line 軟體語言：英文 開發人員：Hamed Nejad 官方網站：https://hsnejad.wixsite.com/dotline 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價 系統支援：iOS 11.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Dot.Line」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

第一場遊戲由玩家先開始，預設的難度是中等的 32 格，如果想要調整的話，可點入「Change Game Level」，或者點擊「OK」就可以開始挑戰。





兩人輪流畫線，最後將格子框起來的一方就能取得所有權。有成功取得一格的話，就能繼續畫下一筆，直到無法再取得格子，才會再換對方。









最後格子都畫完後，就會結算成績，取得較多格子的玩家獲勝。





進入左下角的「Settings」可到「Game Level」調整難度以及格數。





「Color」可更換使用不同的筆色。





「Player Name」則可修改玩家的名稱與代號，支援使用 emoji 表情符號。





點入「Stats」可查看自己的挑戰紀錄以及平均勝率。