Stringmark 可連同重點文字一起保存的網頁書籤擴充功能

Google Chrome 在近一次的更新中，加入了「複製醒目顯示文字的連結」功能，可分享標示有重點文字的連結，，

可以更直接快速讓對方抓到你想分享的重點。不過目前這個功能僅限於分享連結的時候，有位網友就將這個功能結合，製作出這款「Stringmark」擴充功能，可以幫助使用者更精準的運用書籤。

我們在瀏覽網頁看到需要的資訊時，通常都會選擇先將網頁加入書籤中保存，之後再深入的研究了解，可是當收集了多個書籤之後，重新開啟瀏覽時，可能已經不記得當初為什麼要保存這些網頁，忘了到底是哪個段落引起了自己的興趣，然後就需要花時間再重新閱讀瀏覽，這樣的過程其實有點沒效率。

透過「Stringmark」就可以先標示出重點文字後，再將連結保存到書籤中，除了可以在列表中看到所保存的文字外，重新點擊開啟網頁時，也會直接轉跳到所標示的重點文字位置。使用時不需要註冊帳號，直接就能使用，還可建立不同的主題書籤來分類整理不同收集目的的網頁，對於經常需要在網路上收集資料的朋友來說，是一個相當有幫助的輔助工具。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Stringmark 軟體版本：1.0 軟體語言：英文 軟體性質：免費軟體 檔案大小：130KiB 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

在下載頁面中，點擊右上角的「加到 Chrome」，再點擊「新增擴充功能」完成安裝。





安裝後，可先到工具列右側點開「擴充功能列表」，找到「Stringmark」點擊右側的「圖釘」將其固定到工具列上。





之後需要保存網頁時，就可以先反白選取重點文字，然後按滑鼠右鍵從選單中點擊「Add to Stringmark」。





點擊工具列上的「Stringmark」圖示，就可以展開書籤列表，可直接看到所標示保存的重點文字，點擊就能開啟網頁並轉跳到該重點文字的位置。點擊書籤右上角的圖示就能刪除單一書籤。









點開「My Frist List」就可以點擊「Add a New List」依需求建立各種需要的主題分類。





若有建立不同的主題分類，在保存書籤之前，必須先切換到符合的主題分類，才會被正確的保存哦！