Photostockeditor 擁有超過 30 萬張的免費圖庫，提供線上編輯工具！

「Photostockeditor」是一個擁有超過 30 萬張圖量的線上免費圖庫，並且每個月仍然持續增加新的圖片，圖量相當龐大，，

所有的圖片都允許使用於個人及商業用途，不需標註來源，直接點選就能下載。圖片皆以 JPG 格式為主，解析度達 300dpi，無論要使用在網路或印刷品上都沒問題。

不過這個圖庫網站並沒有為使用者提供分類目錄，想要尋找圖片素材最快的方式就是關鍵字搜尋，每張圖片都有設定相當細節的標籤，將圖片裡所出現的各種元素都詳盡的列出，所以基本上不容易錯過任何相關的圖片素材。在首頁上還是有列出一些近期較熱門的關鍵字標籤可以提供給使用者參考，有需要的話，還是可以直接點擊使用。

在網站上除了可以直接下載到免費的圖片素材外，若有需要也可以進一步使用線上編輯工具先進行微調，提供的編輯項目還蠻豐富的，除了基本的亮度、對比、曝光度外，還有多種的特效、濾鏡可以快速套用，改變方向、裁切、加入浮水印、圖形、文字等，對於手邊臨時沒有修圖軟體的使用者來說，也算是個不錯的應急工具囉！

操作畫面：

在網頁上方就可以使用關鍵字來搜尋需要的圖片素材，在搜尋欄下方也可列出一些熱門的標籤可直接點用。





找到需要的圖片後，點擊右側的「DOWNLOAD FREE」，再點擊「DOWNLOAD NOW」，就會在新分頁開啟圖檔，使用滑鼠右鍵的「另存圖檔」就能將其保存下來。











如果想要簡單編輯再下載的話，可點入「EDIT THIS PHOTO」。





不過線上編輯工具無法支緩太高的解析度，處理上可能會有些問題，或是需要更多的處理時間，所以下方會詢問是否要調整圖片大小再繼續。





接著就可以使用上方的編輯工具來進行編輯。完成編輯後，點擊「Download」即可將其下載回來使用。