有夠燒腦！「匠木」榫卯主題空間解謎遊戲

       

幾年前曾經介紹過一款以 3D 立體模型拆解「榫卯」結構的輔助學習工具，可從 各種角度觀察、學習、了解每一種結構的組成，對於木作的學習相當有幫助，，

而這款「匠木」則是以榫卯為主題所設計而成的空間解謎遊戲，要讓玩家在遊戲中親自動手打磨零件，挑戰拼合出指定的榫卯結構。

想要順暢的過關必須有強大的空間感與想像力，才能根據其它的物件或是從榫卯的圖紙中，找出正確打磨的位置，除了最簡單的方形裁切外，有時還需要使用到墨斗來輔助切出斜面的形狀，使用越少的步數過關，才能獲得匠心的稱號！

關卡主題共分為 22 章，每個章節都有多個關卡，雖然免費版本只開放前 4 關可試玩，不過在遊戲中還有規劃「切磋」模式，裡面有超多其他玩家所自製的關卡，可以盡情的挑戰，當然你也可以成為出題者，發佈自己所設計的榫卯謎題唷！

不過，不知道是年紀漸長空間感變薄弱了嗎？連想設計一個謎題都先把自己給考倒了！🤣超糟糕的啊～～～有信心的朋友，也一起來挑戰看看吧！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：匠木
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：Electronic Soul Interaction Entertainment (Hong Kong) Co., Limited
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    遊戲畫面：

    初次進入遊戲會需要設定玩家暱稱，還會有一些公告以及過場的動畫。最後就可以看到左圖的畫面，點入「修行」就可以從「序章」開始學習遊戲的方式。



    每個章節都有多個關卡，每個關卡都會介紹一個榫卯結構。



    通常需要打磨的只有一開始在下方的木塊，上方都會畫上輔助線可做為參考，最終目標就是讓畫面中的木塊可以組合在一起。選取不需要的部份後，再次點擊就能去除。



    完成打磨之後，點擊下方的「組合」工具，將兩個木塊完美的組合在一起就能過關。



    若要打磨出斜切面，就需要使用到「墨斗」，先在木頭上畫出斜線後，再選取要刪去的部份即可。如果搞不太清楚兩者是如何組合的，可以點開「圖紙」來查看。



    若能完美的處理每一個關卡，就能獲得一些特別的「館藏」物件，可點擊拆解，查看每個運用到的榫卯設計。



    切換到「切磋」模式，就可以看到超多玩家所自製的謎題，整個讓人玩不完啊！！！



    自己也可以設計獨特的謎題，每天最多可發佈 5 題。

    最後更新：11-19, 2021 下午 5:14

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