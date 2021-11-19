iOS 15 更新 Safari「搜尋欄」變「標籤頁」！用不習慣？教你快速改回來！

       

使用 iPhone 的朋友最近應該都陸陸續續有收到 iOS 15 的更新通知了吧？這次的升級加入了許多新的功能，除了上一篇文章中提到的「背景聲音」外，在 Safari 也有蠻大的變化，，

最讓人有感的大概就屬熟悉的搜尋欄從畫面頂端移動到底部，老實說看到的第一時間就被強烈的不習慣所襲擊，立刻就想把它改回來！

但其實如果真的很常使用 Safari 來瀏覽網頁，倒是可以先緩一下，了解這次推出的「標籤頁」新功能，也許可以讓你有更好的瀏覽體驗唷！原本的搜尋欄（位址列）移動到下方後，變成了「標籤頁列」，在瀏覽網頁時它就會連同下方的工具列一起自動最小化，讓整個瀏覽範圍更大，畫面看起來更簡潔。

若是習慣單手操作的朋友，只要需要單指在標籤頁列上左右滑動就能切換查看不同的分頁，整個方便許多。另外還可以使用標籤群組來分類管理網頁，將可以更容易瀏覽、保存需要的網頁資訊。

不過，如果你真的很不習慣這樣的頁面呈現方式，對於 Safari 的使用率也沒有極致的高，下面也會告訴大家兩種可以恢復原本介面的方法，有需要的朋友可以繼續往下走。

Safari 新功能介面：

升級 iOS 15 後，開啟 Safari 就會看到原本在上方的搜尋欄（位址列）移動到了下方變成了標籤頁列，在瀏覽網頁時，它就會連同底部的工具列一併縮小，讓瀏覽的範圍變得更大更完整。



標籤頁列上左右滑動就能輕鬆切換不同的分頁。



長按標籤頁列則可以將其移到標籤頁群組，可自由新增各種不同的群組名稱。



長按右下角的按鈕，就可以在選單最上方看到所新增的標籤頁群組。單擊該按鈕則可展開分頁列表。



恢復原來頂端「搜尋欄（位址列）」的方法一：

開啟「設定」功能，進入「Safari」設定畫面，往下拖曳就可以看到「標籤頁」，切換成「單一標籤頁」即可恢復原來習慣的介面。



恢復原來頂端「搜尋欄（位址列）」的方法二：

在標籤頁列上單擊前方的「大小」，就可以看到「顯示上方位址列」，點擊即可快速切換。同樣的，在位址列點擊前方的「大小」也可以看到「顯示下方標籤頁列」的選項。

最後更新：11-19, 2021 下午 12:43

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