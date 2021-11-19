今晚我想來點…白噪音～免下載！iOS 15 內建六款高品質環境音效聽到飽！

想要安靜、專注的時候，來點環境音是很不錯的選擇，除了有隔絕噪音的功能外，也能達到安定情緒的效果，以往都需要另外下載 App 或是開啟網頁使用相關的線上服務，現在使用 iPhone 的朋友們，只要將手機系統升級到 iOS 15，就可以直接白噪音隨選隨聽了！

雖然白噪音、環境音有千千萬萬種，不過這次 iOS 15 裡只從中精選了平衡噪音、亮噪音、暗噪音以及海洋、下雨、河流這六款高品質的環境音效，聽起來的感覺都很不錯，還可與其它像是音樂、廣播、Podcast 等聲音共存，並會自動將環境音效的音量減弱，不搶去主要音源的風采

但有點可惜的是它並不能設定播放時間，也無法透過計時器的「停止播放音樂」功能來關閉，所以就不太適合在睡前使用了。

iOS 15 背景聲音開啟方法一：設定選單

開啟的方法目前有兩個，一個可從「設定」裡的「輔助功能」中開啟，另一個則可從右上角下拉控制中心來快速啟動，想了解的朋友，可以繼續往下看

第1步 開啟「設定」後，點入「輔助使用」→「音訊/視覺」





第2步 點入「背景聲音」將右側的開關開啟就可以聽到預設的「下雨」音效點入「聲音」就能切換其它的音效，下方也可以進一步調整音效的音量以及當有其它媒體播放時，背景聲音的音量要減弱到多少











iOS 15 背景聲音開啟方法二：控制中心

第1步 從螢幕右上角下拉「控制中心」，點擊「耳朵」按鈕再點擊「背景聲音」或下方的圓形按鈕即可開啟音效





第2步 播放中點入「背景聲音」就可以選擇播放其它的音效若要停止播放，只要再點擊一次下方的圓形按鈕即可停止