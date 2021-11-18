Ozzillate 透過「聲波」無線傳檔！數秒即可完成傳送！

       

想要將檔案傳送到不同的裝置當中有很多方法可以辦到，像是透過傳輸線、雲端硬碟、通訊軟體，還有各種的線上傳輸工具，，

不過你知道原來「聲波」也能用來傳輸檔案嗎？

「Ozzillate」這個網站就提供了聲波傳檔的服務，透過聲波即可將檔案傳送到周圍其它的裝置當中，不需要申請帳號密碼、不用驗證碼、不用掃 QR Code，也不需要傳送方與接收方提供任何的資訊，只要雙方的裝置上附有麥克風與喇叭即可。

傳送的檔案格式沒有限制，音檔、照片、文件都沒問題，檔案會暫時上傳到伺服器，完成傳送後兩分鐘內就會自動從伺服器上刪除，可一對多進行傳檔，相當方便！

 
  • 網站名稱：Ozzillate
  • 網站網址：https://www.ozzillate.com/
    •  

    操作畫面：

    開啟「Ozzillate」網頁後，可選擇要傳送（SEND）或是接收（RECEIVE）。



    若為傳送方，點擊「Choose or drag file here」從裝置中選取要傳送的檔案，或直接將檔案拖曳到灰色區塊中。



    接著點擊「TRANSMIT」，待上方的百分比跑到 100%，就能準備進行傳送。



    記得打開你的喇叭並調整音量，等待接收方按下接收按鈕即可完成傳送。但若發現傳送未執行的話，可試著將下方的「UHF」取消勾選，應該就可以成功傳送了。



    接著來看看接收方的畫面，以 iPhone 為例。同樣開啟「Ozzillate」網頁後，選擇「RECEIVE」，這邊會要求麥克風的權限，按下「允許」。



    裝置就會開始聆聽聲波，當畫面如右圖時，就能按下「DOWNLOAD」將檔案下載到裝置中。不過 Safari 並不會直接將檔案儲存到裝置裡，需點擊左上角的小圖示，再點入「下載項目」中查看。

    最後更新：11-18, 2021 下午 3:15

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