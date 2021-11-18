Brain Training 有趣的腦筋急轉彎遊戲，多種題型、考驗你的各種能力！

「Brain Training」是一款很典型的腦動急轉彎遊戲，收錄超過 155 道題目，將要來考驗玩家各種的能力，，

包含記憶力、觀察力、反應力、邏輯思考、理解力、推理能力等，各種能力都必須有一定的水準才能順利過關斬將！

題目都還蠻有趣的，有一些常見的題目也會出現在其中，像是哪個杯子會先被裝滿、找出最愚蠢的人、誰是犯罪者等，也有一些智力測驗時會看到的題目，在答對之後都可以立即看到詳細的解答說明，就算是不小心矇對也有機會可以了解背後真正的答案。

如果真的回答不出來，可以透過分享的方式直接將題目傳送給親朋好友尋求協助，也可以使用遊戲中的提示或觀看廣告來跳過。雖然題目都以英文來敘述，但使用的單字都還算是簡單的，如果英文真的不太行的話，可搭配翻譯軟體來玩，還能順便學習幾個英文單字也是不錯的哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Brain Training 軟體語言：英文 開發人員：InfinityGames.io 官方網站：https://infinitygames.io/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：Andorid 5.0 以上版本 網路需求：需連接網路使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Brain Training」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

開啟遊戲就會直接從第一關開始。根據題目回答，答對的話還可以在下方看到詳解。





如果答錯則會問你要不要使用提示、跳關或是重試。點擊右上角的「鑰匙」也可以使用提示功能。一開始只有給 10 把鑰匙，依題目的不同，取得提示需要的鑰匙數量也不同。





題目的類型蠻多變的，可以考驗玩家的各種能力。不過玩到後來偶爾會發現有一些重覆出題的狀況，不確定重覆的題目有多少，但還是會有新的題目，介意的朋友請自行衡量是否下載囉！