低頭禁止！「SmartPosture」滑手機必備姿勢矯正工具

智慧型手機為人們帶來了許多便利之外，也為身體健康帶來了某個程度上的傷害，最直接的就是對視力的影響，，

還有因為使用手機時的不良姿勢造成肩頸酸痛、頭痛等問題，但其實只要能做些使用上的調整，就能降低或避免傷害的發生。

針對姿勢不良這個部份，大多數人滑手機都習慣低著頭，但低頭的角度越大，對頸椎的傷害就越大，如果想要改善這個問題，「SmartPosture」可以來幫助你。安裝並啟用後，只要手機傾斜的角度超過設定的標準，就會出現一個螢幕遮罩覆蓋整個畫面，如果不立即矯正姿勢，就無法繼續瀏覽手機畫面。

程式還會對使用者 14 天內的使用習慣來進行記錄與分析，可以了解自己平均都是使用什麼角度在瀏覽手機，不良姿勢發生了多少次，長時間使用下來就能觀察自己是否有改善。

提醒的強度可自由調整，包含警示的角度、是否可透過搖晃手機來暫時跳過警示，若想使用在小孩的手機上，家長還可設定密碼，避免相關的設定被修改。另外還可設定白名單，在使用特定 App 或來電時，就能暫時不受遮罩的干擾囉！有需要的朋友可以嘗試看看。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：SmartPosture 軟體語言：英文 開發人員：Posture Solutions, LLC 官方網站：https://smartposture.net/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：Android 5.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「SmartPosture」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

初次開啟程式，可看到程式的功能簡介，向左滑動逐一看完後，按下「FINISH」即可進入。





接著點擊右上角的「INACTIVE」，跟著畫面上的指示開啟相關的權限。按下「ALLOW」後，在清單中找到「SmartPosture」後，即可成功啟動。









之後只要當手機傾斜的角度超過設定的數值，螢幕上就會依傾斜的程度逐漸出現遮罩畫面，最終就會像右圖這樣，整個被覆蓋住，必須調整角度才能繼續瀏覽。





點入左下角的「Settings」就可以依需求來修改設定，包含遮罩的顏色、角度、是否要加入文字、震動提醒等，再往下滑還可編輯白名單、開啟搖晃休息設定、設定密碼等。









切換到「Statistics」可看到姿勢統計、休息次數以及姿勢矯正提醒次數等統計資訊。免費版本最多可看到 14 天內的數據。