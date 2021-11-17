享受貓貓的呼喚～「貓咪度假村」超療癒放置型遊戲，多種貓咪、可愛度爆表！

       

養寵物真的是一件很療癒的事，但真要對一個小生命負責可不能不考量許多的現實面，例如經濟上是否能負擔得起？生活空間夠不夠大？同住的家人是否能接受？以及是否有足夠的時間能陪伴牠們？……等，，

這些問題一想起來，總是讓人卻步。

如果你是超喜歡貓咪的朋友，但沒辦法真的養的話，就來「貓咪度假村」享受被貓咪們包圍的幸福感吧！它是一款放置型的遊戲，玩家扮演的是這個度假村裡的執事，負責幫貓咪打造一個完美的度假天堂！

遊戲從一個什麼都沒有的小島開始，玩家需在島上建置各種的休閒娛樂設施，像是釣魚場、日光浴床、貓抓板樹、彈簧飛機等，吸引更多的貓咪前來造訪，如果能滿足貓咪的需求，就能邀請牠們在島上住下來。

擁有越多的貓咪、越多的設施，就能賺取越多的金幣，將設施進行升級也能夠提升賺錢的速度哦！除了收集貓咪外，還可以幫貓咪們打扮，與牠們摸摸互動或是餵食小零食還能提升親密度！哦！對了，貓咪們還會不時的從身上噴出一些小毛球，幫忙清理的話，也可以獲得金幣的獎勵哦！

裡頭的貓咪設計的都相當可愛，各種表情、各種姿勢都十分的擬真，一個不小心真的會被萌上了天！貓咪之間也會有各種可愛的互動，像是互相抓抓，有時候也會吵吵架等，基本上動畫都做的很不錯，絕對可以滿足玩家想要擁有貓咪的願望唷！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：貓咪度假村
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：FatherMade
  • 官方網站：https://fathermade.github.io/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上 / Andorid 4.4 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    遊戲畫面：

    遊戲就從這個小島展開序曲，一隻貓咪來到了小島上，透過與貓咪互動，將會帶著玩家一步步了解遊戲的進行方式。



    建立各種的設施，貓咪就會依自己的步調前往使用。



    如果可以滿足貓咪的要求，就能夠邀請牠們在島上長住，還能為牠們取上名字唷！從貓咪的小卡上就能看到每一隻貓咪的個性、當前的心理狀態，還可以餵食小零食來提升親密度。



    在畫面右側可點入「任務」，完成各種的任務就能獲得對應的獎勵，透過完成任務也可以逐步的推動小島發展。



    當貓咪頭上出現「小手」時，可點擊牠們進行摸摸的互動，牠們會擺出各種不同的姿勢要求你撫摸特定的部位，還會一邊發出喵喵叫或是呼嚕聲哦！



    獲得新的服飾時，就可以幫貓咪穿上。建造更多有趣的設施，可以讓貓咪們在島上過得更加愉快！



    就算什麼都不做，光是看著牠們四處遊盪，偶爾還能看到兩隻貓咪的互動，整個就超療癒的！一個不小心就姨母笑了 A____A ，喜歡貓咪的話真的不能錯過啊～～～

    最後更新：11-17, 2021 下午 3:22

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。