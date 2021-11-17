享受貓貓的呼喚～「貓咪度假村」超療癒放置型遊戲，多種貓咪、可愛度爆表！

養寵物真的是一件很療癒的事，但真要對一個小生命負責可不能不考量許多的現實面，例如經濟上是否能負擔得起？生活空間夠不夠大？同住的家人是否能接受？以及是否有足夠的時間能陪伴牠們？……等，，

這些問題一想起來，總是讓人卻步。

如果你是超喜歡貓咪的朋友，但沒辦法真的養的話，就來「貓咪度假村」享受被貓咪們包圍的幸福感吧！它是一款放置型的遊戲，玩家扮演的是這個度假村裡的執事，負責幫貓咪打造一個完美的度假天堂！

遊戲從一個什麼都沒有的小島開始，玩家需在島上建置各種的休閒娛樂設施，像是釣魚場、日光浴床、貓抓板樹、彈簧飛機等，吸引更多的貓咪前來造訪，如果能滿足貓咪的需求，就能邀請牠們在島上住下來。

擁有越多的貓咪、越多的設施，就能賺取越多的金幣，將設施進行升級也能夠提升賺錢的速度哦！除了收集貓咪外，還可以幫貓咪們打扮，與牠們摸摸互動或是餵食小零食還能提升親密度！哦！對了，貓咪們還會不時的從身上噴出一些小毛球，幫忙清理的話，也可以獲得金幣的獎勵哦！

裡頭的貓咪設計的都相當可愛，各種表情、各種姿勢都十分的擬真，一個不小心真的會被萌上了天！貓咪之間也會有各種可愛的互動，像是互相抓抓，有時候也會吵吵架等，基本上動畫都做的很不錯，絕對可以滿足玩家想要擁有貓咪的願望唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：貓咪度假村 軟體語言：繁體中文,英文……等 開發人員：FatherMade 官方網站：https://fathermade.github.io/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 10.0 以上 / Andorid 4.4 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

遊戲就從這個小島展開序曲，一隻貓咪來到了小島上，透過與貓咪互動，將會帶著玩家一步步了解遊戲的進行方式。





建立各種的設施，貓咪就會依自己的步調前往使用。









如果可以滿足貓咪的要求，就能夠邀請牠們在島上長住，還能為牠們取上名字唷！從貓咪的小卡上就能看到每一隻貓咪的個性、當前的心理狀態，還可以餵食小零食來提升親密度。









在畫面右側可點入「任務」，完成各種的任務就能獲得對應的獎勵，透過完成任務也可以逐步的推動小島發展。





當貓咪頭上出現「小手」時，可點擊牠們進行摸摸的互動，牠們會擺出各種不同的姿勢要求你撫摸特定的部位，還會一邊發出喵喵叫或是呼嚕聲哦！





獲得新的服飾時，就可以幫貓咪穿上。建造更多有趣的設施，可以讓貓咪們在島上過得更加愉快！





就算什麼都不做，光是看著牠們四處遊盪，偶爾還能看到兩隻貓咪的互動，整個就超療癒的！一個不小心就姨母笑了 A____A ，喜歡貓咪的話真的不能錯過啊～～～