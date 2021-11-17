[限時免費] Simply Random 簡單無廣告的亂數產生器

       

生活中有許多需要抽籤決定的狀況，無論是在學校課堂上要選人起來回答問題、分組、玩遊戲，或是在工作職場、家庭、聚會派對等場合也都有可能會遇到，，

要做籤太麻煩，由老師、主管或是主持人來抽又顯得不夠平等，這時就超需要像「Simply Random」這樣的亂數產生器啦！

它的介面白白淨淨的，只要輸入最小值與最大值，再按下按鈕就能立即產生一個隨機的數字，沒有多餘花俏的動畫，就是直接顯示數字，重覆點擊按鈕就能再逐一再亂數產生更多的數字。

該 App 目前限時免費中，離線可使用，就算開啟網路使用也不會有廣告出現，在任何場合都適用唷！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Simply Random
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Cole Duclos
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 14.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Simply Random」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    開啟程式後，設定好最小值與最大值後，按下「Generate Random Number」。



    在上方就能立即看到亂數取出的數字，重覆點擊「Generate Random Number」就能再取得另一個新的數字。

    最後更新：11-17, 2021 上午 11:47

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