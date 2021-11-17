「Zero Dollar Movies」15,000 部英語、寶萊塢懷舊電影免費看！

在 YouTube 上有各種類型的影片可以觀看，其中也包含一些完整的電影資源，使用關鍵字與片長來搜尋的話，，

都有機會可以挖到一些寶。不過若是對早期的國外電影感興趣，「Zero Dollar Movies」這個網站也可以來逛逛。

「Zero Dollar Movies」收錄了 YouTube 上 15,000 部電影，非預告片或是部份片段都皆是完整片長的電影，可以使用英文關鍵字來搜尋，網站也有提供目錄功能，可使用語言或是上傳的年份來進一步篩選。

目前只提供英語及印度語的電影內容，絕大部份都是相當早期的電影，若影片本身沒有年齡或其它觀看上的限制，在網站中就能直接播放，若有相關的限制就必須連結到 YouTube 才能收看，而其中也有許多片源已失效，不過都還沒有自清單中去除，只能靠大家在瀏覽時自動跳過那些沒有影片縮圖的選項囉！

網站名稱：Zero Dollar Movies 網站網址：http://zerodollarmovies.com/

網頁畫面：

開啟網頁後即可看到收錄的電影列表，展開右側的下拉選單，就可以使用語言或是年份來篩選。





清單中無法顯示影片縮圖的就代表片源已失效。其餘點擊後就可以知道是否可直接播放，或是必須連回 YouTube 觀看囉！